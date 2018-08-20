Таліби взяли сотню людей в заручники на півночі Афганістану

Бойовики "Талібану" зупинили три пасажирські автобуси та викрали загалом понад сотню пасажирів. Терористи досі не зробили офіційних заяв.Бойовики угруповання "Талібан" зупинили на півночі Афганістану три пасажирські автобуси та силоміць забрали з собою понад сотню пасажирів, включно з жінками і дітьми, та вирушили в невідомому напрямку. Про це в понеділок, 20 серпня, повідомила місцева влада. Глава ради провінції Кундуз Мохаммад Юсуф Аюбі вважає, що таліби шукали урядових працівників або співробітників силових відомств, які зазвичай їдуть додому на вихідні.

"Досі новин про долю пасажирів немає, однак старійшини племен та місцеві посадовці намагаються вести переговори з "Талібаном", - цитує інформагенція AP Аюбі.

Захоплення талібами пасажирів автобусів сталося на тлі нової пропозиції президента Афганістану Ашрафа Гані про перемир'я на три місяці, яке буде встановлено, якщо "Талібан" теж дотримуватиметься режиму припинення вогню.

При цьому представники талібів поки що ніяк не прокоментували ані викрадення людей, ані пропозиції влади країни щодо перемир'я. Остання заява від лідера "Талібану" прозвучала іще в суботу, 18 серпня. Згідно з нею, бойовики і надалі залишатимуться відданими "ісламським цілям".

Останнє, історичне, перемир'я між талібами та урядовими силами Афганістану мало місце в червні цього року. Тоді влада країни оголосила про одностороннє тижневе припинення вогню у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня. Утім, де-факто воно протрималося лише півдня, адже таліби погодилися тільки на триденне припинення вогню. У багатьох містах вони тоді святкували перемир'я разом з місцевими жителями та військовими, однак невдовзі відновили напади на урядові сили.