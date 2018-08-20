Таліби відпустили понад 140 заручників, захоплених вранці

Бойовики "Талібану" відпустили 144-ох пасажирів автобусів, котрих вони захопили вранці на півночі Афганістану. Ще 21 особа залишається в заручниках у талібів.Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" у понеділок, 20 серпня, звільнили 144-ьох заручників - пасажирів трьох автобусів, захоплених вранці того ж дня, повідомив агенції dpa Абдул Захір, керівник поліції району Ханабад, що в провінції Кундуз.

21 пасажир автобусів, за його словами, залишається в заручниках у талібів: дванадцятьох з них вважають співробітниками силових відомств, інші ж не мали при собі документів, що засвідчували б особу.

Представник "Талібану" Забіхула Муджахід повідомив, що після з'ясування особи решти заручників їх також відпустять, за винятком тих, хто працює на уряд чи силові структури Афганістану. Муджахід також спростував інформацію про те, що таліби нібито відхилили пропозицію президента Афганістану щодо тримісячного перемир'я. За його словами, рішення поки не ухвалене.

Нагадаємо, що зранку понеділка бойовики зупинили на півночі Афганістану три пасажирські автобуси та силоміць забрали з собою понад сотню пасажирів, включно з жінками і дітьми.

Інцидент із захопленням талібами пасажирів автобусів стався наступного дня після нової пропозиції президента Афганістану Ашрафа Гані про перемир'я. Гані пропонує запровадити режим припинення воню з талібами на три місяці - до святкування дня народження пророка Мухамеда, який в Афганістані відзначають 21 листопада. Перемир'я мало б набути чинності вранці 20 серпня, якби таліби погодилися дотримуватися його. Останнє перемир'я між талібами та урядовими силами Афганістану було оголошене в червні цього року.