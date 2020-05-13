Таксі дозволено рухатися смугами для громадського транспорту

Владислав Криклій Політика 17:47, 13.05.2020

Сьогодні на Уряді дозволили таксі рухатися окремими смугами для громадського транспорту. Це стосується лише легальних перевізників, які мають офіційний статус (ліцензію).

У Парижі, Лондоні, Берліні, Пекіні та багатьох інших містах Європи та світу це нормальна практика, яка дозволяє швидше дістатися місця призначення і не стояти в заторах у загальному потоці руху. Це підвищення якості та комфорту послуг перевізниками таксі. А для нелегалів – це “чарівний пендель”, який стимулюватиме переходити на світлий бік перевезень (виконувати вимоги ліцензійного законодавства). Виводити з тіні треба не тільки кнутом, але й пряником.

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