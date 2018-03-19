Таксі-безпілотник Uber збив жінку у США

Автомобіль компанії Uber з автономною системою керування на смерть збив жінку в Аризоні. Компанія призупинила тестування самокерованих автомобілів у США та Канаді.У США автомобіль таксі-сервісу Uber з автономною системою керування збив жінку, повідомив Uber у понеділок, 18 березня. За повідомленням поліції, жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом у ніч з неділі на понеділок, пише агенція AP.

Постраждала померла в лікарні від отриманих травм. Нещасний випадок стався в одному з районів міста Фінікс, що в штаті Аризона, США. Це перший фатальний випадок, спричинений самокерованим транспортним засобом. Зазначається, що автомобіль їхав на автопілоті, оператор перебував за кермом.

Uber повідомляє, що тести самокерованих авто, які проводились в Фініксі, Пітсбургу, Сан-Франциско і Торонто, наразі скасовані. Голова Uber Дара Хосровшахі у мікроблозі Twitter висловив співчуття і запевнив, що компанія всіляко співпрацює з правоохоронцями у розслідуванні інциденту, інформує AP.