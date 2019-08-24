Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Такого в Росії не буде!" Історичне фото п'ятьох президентів України вразило мережу

20.2т Читати матеріал російською

Фото п'ятьох президентів України, які сфотографувалися на День Незалежності в центрі Києва, вразило мережу.

Так, глави держав зустрілися на заході в Маріїнському парку. Знімок опублікувала у своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна.

На фото чинний президент України Володимир Зеленський став ыз правого краю, поруч з ним – перший президент Леонід Кравчук. Далі стоять другий президент Леонід Кучма і третій – Віктор Ющенко. П'ятий президент Петро Порошенко став із лівого краю.

Новини
Уся в білому: Зеленська вразила образом на урочистих заходах до Дня Незалежності
П'ять президентів України на урочистостях у Києві

П'ять президентів України на урочистостях у Києві

У мережі бурхливо коментують історичне фото. "У Росії такого ніколи не буде!" – підкреслюють користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промова Зеленського на урочистих заходах у Києві до Дня Незалежності викликала неоднозначну реакцію в українців.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Марина Порошенко Володимир Зеленський Леонід Кучма Віктор Ющенко Леонід Кравчук
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
13
10
Смішно
47
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Revenge Astroboy
Revenge Astroboy
хозяева ваши
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Cмотришь на фото и понимаешь, что дело не в том кого мы выбираем, а какие мы сами. Ознакомился с комментариями. Хотят царя, божество, которое придет и все за нас сделает уберет воров, бандитов, коррупционеров, заставит работать, платить достойные зарплаты, но ведь это все мы - украинцы и до тех пор когда мы не перестанем все это "творить" нам не поможет ни бог ни царь и не герой.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Руководители рyкoжопых строителей второй Франции????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...