"Такого в Росії не буде!" Історичне фото п'ятьох президентів України вразило мережу

Фото п'ятьох президентів України, які сфотографувалися на День Незалежності в центрі Києва, вразило мережу.

Так, глави держав зустрілися на заході в Маріїнському парку. Знімок опублікувала у своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна.

На фото чинний президент України Володимир Зеленський став ыз правого краю, поруч з ним – перший президент Леонід Кравчук. Далі стоять другий президент Леонід Кучма і третій – Віктор Ющенко. П'ятий президент Петро Порошенко став із лівого краю.

П'ять президентів України на урочистостях у Києві

У мережі бурхливо коментують історичне фото. "У Росії такого ніколи не буде!" – підкреслюють користувачі.

Такого фото на Росії ніколи не буде. pic.twitter.com/D6xw6uVPYj - Сірий Кардинал (@ slevo4kin) August 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, промова Зеленського на урочистих заходах у Києві до Дня Незалежності викликала неоднозначну реакцію в українців.

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