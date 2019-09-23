"Такі договори вже є, підпишіть!" Порошенко жорстко відповів на безпекові ініціативи Зеленського

Найпотужнішою гарантією безпеки для України є Вашингтонський договір та якнайшвидший вступ до НАТО.

Про це на конференції Київської територіальної організації партії заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає пресслужба політсили. Він зазначив, що команда президента Володимира Зеленського оголосила про бажання створити новий міжнародний договір, який "закріпить суверенітет України на сторіччя", але такі договори вже існують.

"Це той випадок, коли не варто вигадувати велосипед, бо такий договір вже є. Він називається Північноатлантичним і він є установчим документом НАТО. Україні дійсно слід до нього приєднатись, щоб гарантувати свою безпеку. Натомість, судячи по заявах нових керівників української дипломатії, Україна Зе сама знімає з порядку денного питання про членство в НАТО. Але іншої стратегічної гарантії нашої безпеки не існує й бути не може", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко

Він закликав нову владу чітко окреслити європейський і євроатлантичний курс України і на грудневому саміті підняти питання про отримання Україною ПДЧ, а не створювати прецеденти для сумнівів щодо дотримання закріпленого в Конституції зовнішньополітичного вектору розвитку держави.

"Підпишіть! Приєднайтесь! Але для цього треба в грудні місяці, як ми і наголошували під час нашої кампанії, поїхати на саміт НАТО. Як ми це робили, включити в порядок денний питання, щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. А якщо ми відмовляємось, точніше вони відмовляються їхати це означає, що вже там є якісь інші мотиви. І завдання нашої політичної сили бути "сторожовою собакою", охороняти і зберігати європейську і євроатлантичну інтеграцію не лише розмовами, а конкретними справами", – наголосив Петро Порошенко.

Також він зазначив, що перш, ніж анонсувати зміну плану врегулювання конфлікту на Донбасі необхідно його чітко пропрацювати та отримати беззаперечну міжнародну підтримку даної стратегії, тільки після цього може йти мова про відхід від Мінських домовленостей.

Як писав OBOZREVATEL, у команді президента України Володимира Зеленського заявили про ідею підписання масштабного міжнародного договору після врегулювання ситуації на Донбасі, у якому б взяли участь всі найбільші гравці – Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б суверенітет країни.

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