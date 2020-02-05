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7 лютого • оновлено в 09:18
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"Таке зустрів вперше!" Рейтинг Зеленського змінився тричі за пару діб: фотофакт

13.5т
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Рейтинг довіри президента України Володимира Зеленського, який напередодні провели соціологи, змінювався тричі за кілька діб.

Дивну різницю в результатах дослідження, проведеного Центром соціального моніторингу та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременко, помітив і публікував на своїй сторінці в Facebook економіст Володимир Компанієць.

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Він зазначив, що як тільки в понеділок, 3 лютого, були опубліковані результати опитування, відповідь на питання "Скажіть, будь ласка, якою мірою Ви довіряєте Зеленському?" спочатку була: відмовилися відповідати 6,9%, не довіряю 41,5%, довіряю 51,6%.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

lb.ua

"Позавчора були опубліковані результати опитування від "Соціального моніторингу", я одразу зайшов на сайт, скачав звіт, прочитав його, питання були цікаві та актуальні, тому одразу зробив пост. Одним із ключових питань в опитуванні було про рівень довіри до Зеленського, там сталося істотне зниження, але показник довіри був ще більше 50%. Яке ж моє було здивування, коли через пару годин у ЗМІ почали з'являтися новини з інформацією про падіння довіри до Зеленського до показника нижче 50%", – написав економіст.

За словами Компанійця, пізніше результати були змінені: відмовилися відповідати 11,3%, не довіряю 39,3%, довіряю 49,4%. Аналогічні зміни відбулися в файлах зі зниженням рейтингу партії "Слуга народу". Він наголосив, що на сайті ніяк не пояснили різницю в цифрах.

"Сьогодні на сайті виклали третю версію файлу, вона майже ідентична зміненій. І як це правильно назвати такі суттєві зміни в рейтингах довіри до Зеленського?" – зазначив Компанієць.

"Таке зустрів вперше!" Рейтинг Зеленського змінився тричі за пару діб: фотофакт

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

"Таке зустрів вперше!" Рейтинг Зеленського змінився тричі за пару діб: фотофакт

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Раніше OBOZREVATEL писав, що в кінці січня 2020 року менше 50% українців довіряли президенту України Володимиру Зеленському. Рейтинг Володимира Зеленського знову впав, вперше – нижче 50%.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Володимир Зеленський
Тег
рейтинг
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Хто їм вірить, цим рейтингам.
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Даценко Татьяна
Даценко Татьяна
Откуда такой рейтинг? Даже те, кто за него голосовал, открещиваются!!!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Это называется дезинформацию. Вот для чего и должны принять закон о дезинформацию, чтобы подобного не было. У ваших сми у каждого канала своя правда и каждый трактует её, как захочет. Иными словами, рагулей кормят г*вном, а они и рады.
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