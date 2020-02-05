"Таке зустрів вперше!" Рейтинг Зеленського змінився тричі за пару діб: фотофакт

Рейтинг довіри президента України Володимира Зеленського, який напередодні провели соціологи, змінювався тричі за кілька діб.

Дивну різницю в результатах дослідження, проведеного Центром соціального моніторингу та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременко, помітив і публікував на своїй сторінці в Facebook економіст Володимир Компанієць.

Він зазначив, що як тільки в понеділок, 3 лютого, були опубліковані результати опитування, відповідь на питання "Скажіть, будь ласка, якою мірою Ви довіряєте Зеленському?" спочатку була: відмовилися відповідати 6,9%, не довіряю 41,5%, довіряю 51,6%.

Володимир Зеленський lb.ua

"Позавчора були опубліковані результати опитування від "Соціального моніторингу", я одразу зайшов на сайт, скачав звіт, прочитав його, питання були цікаві та актуальні, тому одразу зробив пост. Одним із ключових питань в опитуванні було про рівень довіри до Зеленського, там сталося істотне зниження, але показник довіри був ще більше 50%. Яке ж моє було здивування, коли через пару годин у ЗМІ почали з'являтися новини з інформацією про падіння довіри до Зеленського до показника нижче 50%", – написав економіст.

За словами Компанійця, пізніше результати були змінені: відмовилися відповідати 11,3%, не довіряю 39,3%, довіряю 49,4%. Аналогічні зміни відбулися в файлах зі зниженням рейтингу партії "Слуга народу". Він наголосив, що на сайті ніяк не пояснили різницю в цифрах.

"Сьогодні на сайті виклали третю версію файлу, вона майже ідентична зміненій. І як це правильно назвати такі суттєві зміни в рейтингах довіри до Зеленського?" – зазначив Компанієць.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Раніше OBOZREVATEL писав, що в кінці січня 2020 року менше 50% українців довіряли президенту України Володимиру Зеленському. Рейтинг Володимира Зеленського знову впав, вперше – нижче 50%.

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