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"Таке скликання засідання не передбачене!" Парубій "відшив" Зеленського

11.8т Читати матеріал російською

Голова Верховної Ради Андрій Парубій рекомендував президенту України Володимиру Зеленському переписати звернення про скликання парламенту.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook він пояснив, що може скликати позачергову сесію, а не засідання.

"Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради. Однак скликання такого засідання не передбачене законом, адже регламент Верховної Ради передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради", – написав Парубій.

Він нагадав, що останнє засідання 10-ї сесії Ради VIII скликання, згідно з календарним планом, відбулося 12 липня.

"У мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради. Звернувся до президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог закону", – додав Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 16 липня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив про те, що буде скликане засідання Ради.

  • Віцеспікер парламенту Оксана Сироід заявила, що позачергове засідання виправдане, якщо воно принесе результат у вигляді будь-якого рішення. Інакше пропозицію про його проведення можна розцінювати як тролінг.

  • Потім Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Rembo Dgon
Rembo Dgon
Бестрееб выборы прошли и этого имбицыла порошенковской выкинуть из спикерского кресла
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Чувак со справкой клоуна поучает, це украиньзькэ мир, оборжаца!
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Khutoryanskiy Gita
Khutoryanskiy Gita
обосратель очередной раз перднул и счастлив. журнашлюхи они такие
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