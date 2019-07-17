"Таке скликання засідання не передбачене!" Парубій "відшив" Зеленського

Голова Верховної Ради Андрій Парубій рекомендував президенту України Володимиру Зеленському переписати звернення про скликання парламенту.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook він пояснив, що може скликати позачергову сесію, а не засідання.

"Президент України Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради. Однак скликання такого засідання не передбачене законом, адже регламент Верховної Ради передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради", – написав Парубій.

Він нагадав, що останнє засідання 10-ї сесії Ради VIII скликання, згідно з календарним планом, відбулося 12 липня.

"У мене є єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради. Звернувся до президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог закону", – додав Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 липня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив про те, що буде скликане засідання Ради.

Віцеспікер парламенту Оксана Сироід заявила, що позачергове засідання виправдане, якщо воно принесе результат у вигляді будь-якого рішення. Інакше пропозицію про його проведення можна розцінювати як тролінг.

Потім Зеленський звернувся до Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня.

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