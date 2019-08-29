"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі

У мережі опублікували фото новообраного нардепа, одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, який на першому засіданні Верховної Ради виглядав вкрай незадоволеним.

Знімок, зроблений у четвер, 29 серпня, з'явився на сторінці журналіста Стаса Козлюка в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Гостро відреагувала на фото ведуча Яніна Соколова. "Ось так виглядає сьогодні Україна. Ви запитаєте, а де решта? Ну вони є. Але хто зайнятий іншим, а хто не заслужив, щоб бути зайнятим Україною, тому не прийшов на пари. Є ще треті. Але художник їх не розгледів за спиною більшості. Втім, буде весело", – написала вона.

Віктор Медведчук politeka.net

Українці почали обговорювати показове фото. "Точно! Моріарті", "Його святою водою окропили?", "Чахлик невмирущий", "Гидота", "Поріддя. Проросійське й україноненависне", "Диявол", – написали в коментарях.

Медведчук у Раді Фото: Стас Козлюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко потрапив на фото, приїхавши в Раду на велосипеді.

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