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"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі

6.7т Читати матеріал російською

У мережі опублікували фото новообраного нардепа, одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, який на першому засіданні Верховної Ради виглядав вкрай незадоволеним.

Знімок, зроблений у четвер, 29 серпня, з'явився на сторінці журналіста Стаса Козлюка в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Гостро відреагувала на фото ведуча Яніна Соколова. "Ось так виглядає сьогодні Україна. Ви запитаєте, а де решта? Ну вони є. Але хто зайнятий іншим, а хто не заслужив, щоб бути зайнятим Україною, тому не прийшов на пари. Є ще треті. Але художник їх не розгледів за спиною більшості. Втім, буде весело", – написала вона.

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Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

politeka.net

Українці почали обговорювати показове фото. "Точно! Моріарті", "Його святою водою окропили?", "Чахлик невмирущий", "Гидота", "Поріддя. Проросійське й україноненависне", "Диявол", – написали в коментарях.

Медведчук у Раді

Медведчук у Раді

Фото: Стас Козлюк

"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі
"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі
"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі
"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі
"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі
"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі
"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі
"Так виглядає Україна": фото Медведчука з Ради викликало ажіотаж у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко потрапив на фото, приїхавши в Раду на велосипеді.

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Особи
Віктор Медведчук Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
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Кожедуб ruslan
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питдар пукинский
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Червоний Данило
Червоний Данило
хуже мр-азей чем медведчук(жо-па), рабинович(жолудь), бойко(клоп), не сыскать! еще можно к ним добавить шуфрича, новинского и еже с ними! расстрелять тва-рей на майдане! эти тв-ари будут 5 лет вставлять палки в колеса!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да... Порохоботы из обоза в истерике! А ведь и до вас доберутся...
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Червоний Данило
Червоний Данило
Kuksov Micha, сиди в своей московии и кукарекай громче!
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