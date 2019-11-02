Так роблять "бандити і гопники": Соколова побачила шоу в поїздці Зеленського на Донбас

Поїздка президента України Володимира Зеленського до добровольців у Золоте (Донбас), де повинне відбутися розведення військ, – просто шоу. Воно було створене для того, аби утвердити статус Зеленського як справжнього верховного головнокомандувача у головах мешканців держави.

Таку думку висловила відома українська журналістка Яніна Соколова у інтерв'ю "Радіо Свобода". За її словами, це була та ж стратегія, яку команда президента раніше застосовувала у медіапросторі.

"Поїздка в Золоте – це була можливість зняти шоу, яке було би вподобане українцями і затвердило б в їхніх головах Зеленського як справжнього верховного головнокомандувача. І люди, я вам хочу сказати, вкотре купилися і побачили", – сказала Соколова.

Соколова побачила шоу в поїздці Зеленського на Донбас

На думку журналістки, проблема в тому, чому українцям усе показують у форматі таких відеороликів.

"Зеленський не відчуває себе верховним головнокомандувачем. І ця напористість, такі якісь "гопниківські" мотиви, які були по відношенню до добровольця Дениса Янтара, – в черговий раз це доводять", – підкреслила Соколова.

Вона вважає, що Зеленському потрібно навчитися манерам і зрозуміти, що він – президент, а не "персонаж, який інколи може випадати з ролі".

У розмові глави України із добровольцями її найбільше здивувало не "тикання", а форма спілкування, коли, за словами журналістки, президент став схожим на "представника бандитського класу".

"Те, що відбулося у Золотому в спілкуванні президента з добровольцем, який фактично 6 років захищав його спину і дав йому можливість стати президентом, адже він обирався не під кулями і не під дулами автоматів, а демократично, – має бути повага з боку президента", – підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 26 жовтня, президент України Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську. Там між главою держави і добровольцем відбувся неоднозначний діалог. Соколова обурилася ситуацією та записала відеозвернення до Зеленського після його скандальної розмови.

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