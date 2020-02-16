"Радио Свобода", некоммерческое средство массовой информации, которое официально финансирует Конгресс США, опубликовало информацию со ссылкой на свои неназванные источники, о совпадении пребывания президента Украины Владимира Зеленского с главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, и об использовании Зеленским и Патрушевым одного и того же самолета для перелета в Оман и из Омана в январе. По сути, дали понять, что у них могла быть тайная встреча.
Сегодня это, безусловно, главный вопрос информационной повестки, и эта история может глобально обрушить доверие к руководству Украины.
Зеленский ранее публично отрицал любые тайные встречи с представителями Путина. Более того, офис президента публично опроверг факт встречи и сейчас, и заявил, что будет подавать в суд против "Радио Свободы" за распространение дезинформации. И в ситуации с любым другим СМИ это выглядело было вполне достаточно для того, чтобы объяснить свою позицию.
Но только не сейчас.
Не названные источники "Радио Свобода", намекнули, что второй линией тайных контактов с Патрушевым могла быть поездка мэра Харькова Кернеса в Москву. Кто эти источники? Это либо американские официальные лица, либо те, кого редакторы считают заслуживающими доверия согласно американским стандартам. Теперь офис президента имеет возможность привлечь к суду и оштрафовать "Радио Свободы" в суде - и заставить Конгресс США заплатить большие деньги за распространение дезинформации о президенте Украины.
А согласно расследованию дело выглядит так - СМИ, финансируемое из США, намекнуло на неискренность президента Украины и его администрации, и вынесло подозрение Зеленскому в ведении тайной дипломатии.
Если офис президента адекватно оценивает ситуацию, то сегодня там никто не будет спать, и все дипломатические и политические каналы будут работать над подготовкой публичного разъяснения.
Почему важно увидеть официальную реакцию? Потому что только в ответ на заявление Киева относительно "Радио Свободы" обязательно будут вынуждены ответить американские дипломаты и государственный департамент.
Не хочу спешить с оценками, очень хочу услышать официальную публичную реакцию президента и его офиса после публикации расследования. Это слишком серьезная тема для легковесных комментариев.
Это вопрос доверия к украинской власти и президенту.
Такие информационные волны могут вызвать системный кризис.
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