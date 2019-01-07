Таїланд не депортуватиме жінку, що втекла із Саудівської Аравії

18-річна піддана Саудівської Аравії Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла з рідної країни та намагалася дістатися через Бангкок до Австралії, отримала тимчасовий дозвіл на перебування в Таїланді.Влада Таїланду вирішила не депортувати піддану Королівства Саудівська Аравія, 18-річну Рахаф Мохаммед аль-Кунун, котра не хоче повертатися на Близький Схід. У понеділок, 7 січня, голова міграційної служби Таїланду запевнив, що молоду жінку не висилатимуть примусово з країни, передає агенція новин AP.
За словами посадовця, 18-річна жінка отримала тимчасовий дозвіл на перебування в Таїланді й перебуває під захистом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Поліція Таїланду опублікувала фото молодої жінки після того, як вона вийшла з номера в готелі в аеропорту Бангкока, де перед цим забарикадувалася, відмовляючись повертатися до своєї родини. У розмові з журналістами BBC аль-Кунун заявила, що відмовилася від ісламу, тож побоюється реакції своїх родичів.
Після благальних дописів втікачки у соцмережі Twitter її Twitter-акаунт набрав упродовж менш ніж двох діб понад 50 тисяч фоловерів. Історія аль-Кунун привернула увагу як урядовців, так і правозахисників. Зокрема, у правозахисній організації Human Rights Watch наголосили, що влада Таїланду має повернути жінці паспорт та дозволити їй продовжити свою подорож до Австралії.
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