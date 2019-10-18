Історія Миколи Блінова: російський дворянин, який віддав життя, захищаючи євреїв

В ізраїльському місті Аріель є пам'ятник Миколі Блінову — російському дворянину, який загинув, захищаючи євреїв в житомирському погромі 1905 року. Сто з гаком років тому історія цієї людини, єдина в своєму роді, потрясла багатьох людей в Росії.

Його ім'я стоїть першим у поминальних списках в синагогах, пише isralike.

На стіні однієї з них на його батьківщині встановили меморіальну дошку. Радянська влада з 51 житомирської синагоги знищила 50, в тому числі і цю. Про Колю Блінова забули.

Але в 2010 році петербурзький письменник, доктор культурології, професор Олександр Ласкін опублікував документальний роман "Будинок горить, годинник йде". У ньому багато героїв, але в центрі подій Микола Іванович Блінов, для якого з дитинства "не було чужих". Ще учнем шостого класу гімназії він їздив в групі таких же дітей, як сам, під Уфу, де лютував голод, допомагати в будівництві їдалень і організації пекарень. У цій групі був і інший хлопчик — Саша Глікберг, згодом Саша Чорний.

Коля був страшно охочий до вражень від життя, в якому завжди шукав і знаходив щось цікаве. Був великим оптимістом ( "для нього клопи пахнуть коньяком"), але не спрощував, а прискіпливо в усьому розбирався. Відразу після одруження Коля вступив на інженерний факультет університету в Женеві. А ще грав в аматорському театрі, в тому числі в п'єсі Семена Ан-ського "Євреї", що розповідає про погром. Небайдужий чоловік Коля Блінов став, як пише автор роману, "заручником цієї п'єси". У 1902-му він повернувся на батьківщину. Коли в 1905-му почався черговий житомирський погром, Коля вийшов до чорносотенців як парламентер. "Треба було викинути білий прапор, а Коля простягав вперед руки. Як би говорив: ось і все, з чим я йду до вас".

Не допоміг нічому; його били камінням, а потім багнетом в обличчя. 24-річний Коля Блінов загинув. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Мати Колі виявила його тіло в морзі єврейської лікарні серед ще сімнадцяти жертв. У кишені піджака лежало давно написаний лист рідним: він розуміє, чим закінчиться справа, але не може вчинити інакше. "Є обставини вище особистих".

Смерть Миколи викликала дуже сильну реакцію. Його рідний брат Іван служив поліцейським і до настроїв Коли ставився зрозуміло як: погрожував розправою. Рука, мовляв, не здригнеться. Але в житомирській газеті "Волинь", яка збереглася в Публічній бібліотеці, Ласкін знайшов замітку:

"Штаб-ротмістр І.І. Блінов з'явився до Єлисаветградської громадської рабину інженеру В. Тьомкіну і в його особі сердечно дякував всіх євреїв за їх тепле ставлення до пам'яті його покійного брата і за допомогу, надану ними його сімейства". Володимир Тьомкін згодом став одним із засновників Держави Ізраїль, його ім'ям названо район в місті Нетанія.

Ще одна героїня роману — Сарра Миколаївна Левицька. Онуку декабриста Михайла Бодіско так назвали на честь бабусі-черниці, але в дитинстві через імені дражнили єврейкою. У своїх мемуарах Сарра пише, що вже в дванадцять років задумалася: чи стала б вона гірше, родись єврейкою? І сама собі відповіла: "Ні!" Пізніше в книзі знаменитого історика Семена Дубнова (деякі частини його "Загальної історії євреїв" виходили в 1922 – 1923 роках в Москві і Петрограді) вона виявила два рядки про Миколу Блінова і була вражена:

"Ця людина зробила те, що повинна була зробити я".

У царських в'язницях Сарра Левицька двічі сиділа як есерка. У сталінських таборах теж двічі - як есперантістка. Звільнилася з "мінусом": без права жити в Москві та Ленінграді. Поїхала в Іваново, де створила рух есперантистів. Але не забула про Блінова. Їздила чотири рази в Житомир, записувала спогади його родичів. Мріяла стати директором дитячого садка в Мальованці - тому районі Житомира, де на початку століття проживали погромники, щоб їх онукам прищеплювати повагу до євреїв. Але це було нереально. Навіть родичі Блінова не могли второпати, чого хоче ця літня і явно викликала підозру жінка.

З прощального листа студента Миколи Блінова матері:

"Замість віри в чудотворні ікони, в благочестивих попів, в їх звернення до загальної любові я став вірити в людей, в той Божественне начало, яке рухає їх на все хороше і наближає до царству Небесному, тобто до такого громадському порядку, який створить загальне щастя... рідна моя, усунутий на хвилину, на одну тільки хвилину, що я твій син, стань вище цього і скажи поклавши руку на своє чисте серце: повинен же людина боротися з усім, що він визнає перешкодою до досягнення кращого життя. я знаю, що ти відповіси як людина, знаю, яку Огове рку ти зробиш. Але, дорога, це несуттєво — важлива відповідь, на якому ми зійдемося як люди, а не обмовка, на якій ти будеш наполягати як мати ".

Ласкін розшукав учня Левицької, Євгенія Таланова, який, як з'ясувалося, зберіг її папери. Записи Сари Миколаївни доповнили історію. А основний архів Миколи - сотні листів, малюнків, фотографій - Ласкін надала Зоя Томашевська, дочка видатного літературознавця і пушкініста Бориса Томашевського і внучка Блінова.

Незабаром після публікації роману "Хата горить, годинник йде" Ласкін прийшов лист з Ізраїлю із запрошенням приїхати на відкриття пам'ятника Блінова. В університеті міста Аріель вирішили увічнити його пам'ять. До речі, ректор Аріельского університетського центру — відомий хімік Михайло Зініград, родом з Одеси, випускник Дніпропетровського металургійного інституту. І в кінці січня на території кампусу була відкрита стела з пам'ятним написом і посаджено лимонне дерево. В урочистій церемонії брали участь студенти, викладачі, міністри, депутати кнесету.

Олександр Ласкін, як і інші, був зворушений: "В цій країні вважають своїм обов'язком пам'ятати минуле. Буквально на кожному кроці когось згадують. Вулиця імені такого-то, лікарня імені такого-то. Школа дитячий сад... Це така система життя . Коли намагаються нікого не забути. і ось в колі їх подяки виявився російський студент. і це пам'ятник першому російському, який поставлений в Ізраїлі. Ну якщо не брати до уваги Жаботинського і Голду Меїр.

У Яд-Вашемі є кілька дерев на честь російських людей, зрозуміло. Але це все ж не пам'ятники Церемонія була дуже зворушлива. Цей пам'ятник для Ізраїлю три дні був у головних новинах. Про це повідомляли телеканали, радіо, газети. В Ізраїлі не може бути пам'ятника із зображенням людини, тому це камінь і дошка, а на ній написано про його подвиг. Я був здивований тим, що на всіх комп'ютерах університету, а їх там тисячі, цілий тиждень заставкою стояв портрет Коли Блінова. Взагалі-то я десять книг написав. Відгук зазвичай скромний. Ну подзвонить приятель, скаже, що прочитав А в даному випадку слово виявилося справою. Фантастичний результат ".

У Житомирі роман Ласкіна прочитали по інтернету. Місцевий історик Євген Романович Тіміряев вивчає життя своїх земляків, і зокрема займався вітчимом Саші Чорного — викладачем гімназії Костянтином Роше, що вплинув і на особистість Блінова. Однак про Колю Блінова дізнався вперше. Разом з очолюваним ним "Російським співтовариством" (поганого не подумайте, це всього лише об'єднання російських в українському місті) вони вирішили увічнити пам'ять земляка...

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Головний рабин України Яків Дов Блайх на щорічному Марші пам'яті жертв Бабиного Яру заявив, що Зеленський першим серед українських президентів НЕ принавши участь в публічних пам'ятних заходах в день річниці початку розстрілів.

Об'єднана єврейська громада підтримала Зеленського і висловила протест проти заяв Блайха, назвавши його заангажованою політичною фігурою із зіпсованою репутацією.

Пізніше в мережі з'явилися фото з Бабиного Яру з Зеленським у темних окулярах і квітами в руках, на яких помітили протиріччя.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель в свою чергу заявила, що Зеленський відвідав меморіальний комплекс "Бабин Яр" як приватна особа.

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