"Таємний" конкурс на посаду голови податкової: знайшлося показове порушення

Конкурс на посаду голови Державної податкової служби, який повинен закінчитися всього через два дні після початку, порушує закон "Про державну службу".

Як написав у Facebook колишній перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Павло Кухта, в законі йдеться про те, що термін подачі інформації для участі в конкурсі не може становити менше 7 і більше 30 календарних днів з дня опублікування інформації про його проведення.

Конкурс на голову податкової проходить з порушеннями

Результати конкурсу публікуються не пізніше 45 календарних днів з дня опублікування інформації про проведення такого конкурсу.

"Я не юрист, але з точки зору закону такий конкурс виглядає сумнівним. Відповідно, сумнівним буде і статус призначеного по ньому керівника. З усіма наслідками, що випливають для ефективності та перспектив його роботи", – підкреслив Кухта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабміну були звільнені голова Державної митної служби Максим Нефьодов і голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

Пізніше уряд оголосив конкурс на вакансії глави ДПС і його заступника, який закінчується вже в понеділок, 27 квітня.