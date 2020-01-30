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30 січня • оновлено в 14:49
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Таємна поїздка Зеленського в Оман: українці не повірили президенту

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Тільки 12% українців повірили, що гучний візит президента України Володимира Зеленського в Оман був робочим. 31% суспільства переконаний, що глава держави їздив туди на сімейний відпочинок. Ще 10% не виключають, що в Омані Зеленський зустрічався з російським керівництвом, а 6% – що це було прикриття офшорних операцій.

Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 21 січня 2020 року на замовлення OBOZREVATEL.

Візит Зеленського в Оман

Візит Зеленського в Оман

Характерно, що 41% респондентів взагалі зазначили, що нічого не знають про цю поїздку, або вагалися з відповіддю.

Що стосується ставлення суспільства до загадкового візиту Зеленського в Оман, то воно також відрізняється. Так, 31% опитаних вважають, що президент вчинив правильно, оскільки може відпочивати, де захоче. 26% переконані, що неправильно, бо на Різдво глава держави мав бути в Україні. 25% населення взагалі не цікаво, де відпочиває президент.

Таємна поїздка Зеленського в Оман: українці не повірили президенту

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Говорячи про достовірність версій поїздки Зеленського в Оман, 30% опитаних висловили сумнів в тому, що там він таємно зустрічався з представниками президента РФ Володимира Путіна і з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

15,5% українців дотримуються думки, що вся інформація про переговори, які відбулися, має бути оприлюднена, 12% – що президент не повинен вести таємних переговорів із представниками Путіна, а ще 11% – що лідер відповідає за зовнішню політику держави і має право вести переговори з ким захоче.

Таємна поїздка Зеленського в Оман: українці не повірили президенту

Під час дослідження було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької та Луганської областей. Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинок у п'ятизірковому готелі на березі Оману на різдвяні свята.

  • Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зробивши акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці.

  • В Україну Зеленський повернувся тільки в ніч на 9 січня. Його літак приземлився у Києві о 2:37.

  • Журналістка "Страни" Світлана Крюкова заявляла, що вартість чартеру в компанії, послугами якої скористався Зеленський, становить від 65 тисяч доларів (якщо в Маскат борт прилетів із пасажирами) і до 100 тисяч (якщо прилетів порожній спеціально під замовлення).

  • Також з'явилася інформація про загадковий борт T7-GEM, який за останні дні здійснив низку перельотів в Оман і Росію.

  • Пізніше стало відомо, в Маскаті лідер України міг зустрічатися з московською делегацією, яку туди доправив літак лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

  • У Державному управлінні справами визнали, що не виділяли фінансування на перебування президента України Володимира Зеленського в Омані й не організовували його переліт.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Віктор Медведчук Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Зачем обсуждать брехню! Все понимают, что их разводят. Ну сделай выводы - трепло. Все! Придет время вспомни об этом!
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
С Путлером тайно встретился и взял деньги за Крым!!!!...продал нас Зелебоба!
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