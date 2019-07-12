"Це імпотенція": Табах пояснив істеричну реакцію Росії на навчання "Сі Бриз-2019"

Ситуація, коли під час українсько-американських командно-штабних навчань "Сі Бриз-2019" в Одесі 10 липня корабель Чорноморського флоту РФ зайшов у закритий район, – це прояв справжньої агонії та імпотенції Російської Федерації.

Таку думку висловив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці, експредставник НАТО у Росії Гаррі Табах в інтерв'ю "Апострофу". За його словами, зважаючи на те, що на події перебувало багато важливих людей і вона була "потужною", цей факт розлютив Росію.

"Це така агонія, безпорадність, імпотенція – як хочете називайте. А що вони ще можуть зробити?" – зазначив капітан.

Гаррі Табах Апостроф

Табах згадав, що, коли він служив і їхня авіаносна група виходила у море, в той самий час із радянської палуби злітав вертоліт "Гормон" і просто висів над їхньою злітною смугою, намагаючись всіляко перешкодити.

"У Росії така тактика – шкодити тим, чим можна. Але вони не розуміють, що вони цим ще більше нас тренують, допомагають", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін віддав наказ перекрити ділянку Чорного моря, де 1 липня мали стартувати найбільші українсько-американські військово-морські навчання Sea Breeze-2019. Потім в Азовське море у неділю, 7 липня, увійшов малий протичовновий корабель "Єйськ" ВМФ Росії.

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