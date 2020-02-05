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7 лютого • оновлено в 09:18
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Табачника, що ненавидить Україну, помітили у Криму. Фотофакт

5.2т
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Міністра освіти України за часів президентства Віктора Януковича Дмитра Табачника помітили в анексованому Росією Криму.

Фотографію, на якій Табачник перебуває біля будівлі податкової служби у Сімферополі на вулиці Мате Залки, опублікувало видання "Крим.Реалії". Там його помітили 5 лютого.

Дмитро Табачник в анексованому Криму

Дмитро Табачник в анексованому Криму

"Крим.Реалії"

Журналісти спробували зв'язатися з колишнім посадовцем, але його українські номери не обслуговуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Табачник вважав, що українська мова непотрібна в деяких регіонах країни, а говорити "на Україні" – це правильно і культурно.

Поляки взагалі були шоковані тим, як тодішній міністр дозволяв собі написати книгу, в якій проглядалася ненависть до власної країни.

Один з гучних скандалів із Табачником, який розслідувала Генеральна прокуратура, стосувався друку книг для українських шкіл. Так, букварів російською мовою надруковано на 65 тисяч примірників більше за необхідність. При цьому українською мовою книг було випущено на 83,4% менше.

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hunt andres
hunt andres
Умные люди селюкам оказались не нужны.
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Махно Володимир
Махно Володимир
я думал этого питора уже пришили давно! живучая гадина!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Махно Володимир, да ты не парься чубатый, пришьют тебя, пришьют. И на дупе еще вышивку сделают!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ненавидящий нацистскую власть ещё не значит ненавидящий Украину.
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