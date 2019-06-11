"Та хрін із ним!" Гриценко різко висловився про недоторканність нардепів

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що не можна залишати депутатську недоторканність, оскільки у такий спосіб злочинці ховаються від відповідальності.

Про це політик сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова" у вівторок, 11 червня. Гриценко підтримав ініціативу президента про зняття недоторканності не тільки з парламентаріїв, а й суддів і глави держави.

"Коли був випадок, як депутат Лозінський на Кіровоградщині вбив людину. Тоді він утік. Був депутатом і його не затримали. Я би того депутата, хоч він і недоторканний, заарештував би одразу. Усвідомлюючи, що мене можуть провести за процедурою імпічменту і відсторонити. Та хрін із ним, нехай відстороняють! Але не буде той, хто вбиває, сидіти в парламенті. Є речі, де треба брати відповідальність", – заявив Гриценко.

Анатолій Гриценко скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко представив команду, з якою піде на позачергові парламентські вибори в Україні 21 липня.

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