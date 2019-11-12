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14 листопада • оновлено в 17:31
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"Сюжет про заздрість?" Арахамія став на захист Дубінського після скандального розслідування

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Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не бачить корупції в діях народного депутата Олександра Дубінського, у власності якого виявили 24 квартири і 17 авто.

Своєю думкою він поділився в кулуарах Верховної Ради у вівторок, 12 листопада, пише LIGA.net.

"А в чому розслідування? Ні, я бачив, що у нього багато квартир і машин. Навіть, пам'ятаю, пропонував йому вчинити з ними по совісті. Але це жарт. Він же сказав, що у нього будуть всі декларації, у нього вони законні, законним шляхом нажиті. Якщо так, то яке тоді розслідування?" – прокоментував Арахамія матеріал Bihus.info.

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Арахамія відповів на розслідування про майно Дубінського

Арахамія відповів на розслідування про майно Дубінського

Корреспондент

Розслідувати, за його словами, нічого, оскільки Дубінський не був на державній службі.

"Я взагалі не зрозумів суті розслідування. Це був сюжет про заздрість? Як це назвати? Якби це був держслужбовець-корупціонер, він нажив, у нього була б маленька зарплата, а у нього такі статкипотрібно робити розслідування і розбиратися. Якщо це приватна особа, то я бажаю всім приватним особам мати такі статки, як у пана Дубінського, його мами і всіх родичів", – додав глава фракції.

"Це треба питати у Дубінського, чому він такий успішний журналіст. Ми ж не можемо бути як пролетарі: якщо людина багата, то давайте її розслідувати", – резюмував він.

У Дубинського виявили десятки квартир і авто

У Дубинського виявили десятки квартир і авто

Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналісти показали 24 квартири Дубінського і автопарк із 17 авто, половина з яких записана на матір нардепа.

  • Дубінський заявив, що заробив все ще до приходу в політику і йому просто заздрять.

  • Також нардеп повідомив, що все його майно було отримане легальним шляхом.

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Особи
Олександр Дубінський Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Рука руку моет !!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Собрать их всех в одном месте и сжечь.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ворон ворону око та не виклює, отакі вони "слуги зє"
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