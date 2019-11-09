''Сюрприз, розповідати не можна'': оточення Зеленського таємно зустрічається з олігархами і бізнесменами

Найближче оточення президента України Володимира Зеленського таємно зустрічається з великими бізнесменами та олігархами. Про цілі візитів журналістам відповідати відмовляються.

Як пише журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач у своєму Facebook, президент ще в травні цього року обіцяв зустрічі з підприємцями проводити прозоро.

"При моєму президентстві відносини з підприємцями будуть прозорими. Більше ніяких кулуарних переговорів, нічних візитів в АП і прихованих від суспільства домовленостей", - цитує обіцянку Зеленського Ткач.

Правда, в недавньому розслідуванні журналіст прямо ставить питання найближчим соратникам президента, чому вони таємно зустрічаються з великим бізнесом. Так, Михайло Ткач з'ясував, що перший помічник Зеленського Сергій Шефір проводив зустріч з олігархом Ігорем Коломойським. На уточнююче запитання журналіста про цілі візиту Шефір відповів: "А це комерційна таємниця приватного підприємства".

Розмова з Сергієм Шефіром

Не менш ухильно відповів актор "Кварталу - 95" і друг глави держави Міка Фаталов на питання про нічну зустріч в Кабінеті міністрів з одним з київських забудовників: "Це вже другий момент. Сюрприз. Це розповідати не можна".

Розмова з Мікою Фаталовим

Навідріз відмовився відповідати про цілі візиту в офіс бізнесмена Валерія Хорошковського і заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов: "Я можу відмовитися відповідати на ваше запитання?".

Розмова з Андрієм Смирновим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше автори програми опублікували нове розслідування з циклу матеріалів про українських олігархів. На відео засвітився і президент України Володимир Зеленський, який недавно оскандалився зневажливим ставленням до журналіста-розслідувачу "Схем" Михайлу Ткачу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram