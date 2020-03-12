Україні намагаються нав’язати економічну відповідальність за території, які вона не контролює. Це – план Кремля, який призведе до федералізації і розвалу нашої держави.

Про це заявила народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар. У коментарі журналістам телеканалу "Прямий" вона наголосила, що так званий "діалог" з ватажками ОРДЛО – це російський сценарій, який не приховують у Москві.

"Це дуже кризова ситуація, яка може призвести до глибокого загострення внутрішньополітичної ситуації в Україні і не може корелюватися міжнародними нормами. Тому що в Україні ці організації визнані терористичними і діалог з ними – це фактично злочин. Я вже не кажу про те, що ми відігруємо російський сценарій", – переконана Сюмар.

Вікторія Сюмар

За її словами, це дорога не до миру, а до федералізації та до російського сценарію ослаблення і знищення України.

"Нам нав’язують сьогодні, щоб у Києві бойовики диктували свої умови, що не буде сприйнято українцями і буде лише загострювати політичну ситуацію всередині країни. У нас місцеві вибори попереду – як на це відреагують різні регіони, дуже велике питання сьогодні. Влада, коли вона стала на цей шлях, мала б віддавати собі звіт, куди цей шлях має привести", – зазначила Сюмар.

Вона також зпрогнозувала, що спроби просунути російський план будуть дедалі інтенсивнішими. Натомість Україна має зміцнювати антипутінську коаліцію на Заході, посилювати партнерські стосунки з країнами ЄС, США та іншими партнерами.

" На фоні глобальної кризи нам треба шукати інші шляхи, як розмовляти з Москвою, яка також потерпає дуже сильно від світової економічної кризи. І тут нам потрібно шукати партнерів на Заході, а не намагатися знайти спільну мову з росіянами, які зацікавлені тільки в одному повному ослабленні і знищенні України", – зазначила Сюмар.

Вона наголосила, що "Європейська солідарність" абсолютно не сприймає такого розвитку подій, який пропонує чинна влада. На думку парламентарів, цей той шлях, який ослаблює Україну. Це дозволяє росіянам реалізовувати свої сценарії.

"Ми за цим спостерігаємо і закликаємо владу припинити такі спроби, намагатися діяти захищаючи інтереси України, а не намагатися налагодити діалог з ворогом", – наголосила Сюмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співголова фракції "Європейська cолідарність" Ірина Геращенко заявила, що поїздки до Росії депутатів ОПЗЖ – це удар в спину всім українцям. Потискати руки тим, хто дозволив захоплення Донбасу і анексію Криму – це зрада.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!