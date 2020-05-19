"Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського відмовитись від намірів запровадити подвійне громадянство в Україні й відкликати поданий ним законопроєкт. Адже цей проєкт суперечить Конституції і створює умови для легалізації російських паспортів, виданих за наказом Путіна в ОРДЛО. Про це заявила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар на брифінгу у Верховній Раді.

У "ЄС" виступили проти введення подвійного громадянства: суперечить Конституції й легалізує російські паспорти в ОРДЛО eurosolidarity.org

Вона зауважила, що законопроєкт про подвійне громадянство насправді з’явився вже декілька місяців тому. Кілька разів він був у порядку денному, але знімався з розгляду.

"Цей законопроєкт, який, на жаль, підписав президент Володимир Зеленський, прямо порушує Конституцію України, зокрема статтю 4, яка визначає, що в Україні діє єдине громадянство", – підкреслила депутатка.

За її словами, законопроєкт передбачає цілу низку новел, які дають можливість фактично узаконити подвійне або й потрійне громадянство і мати необмежену кількість паспортів.

"Законопроєкт передбачає, що з чинного законодавства забирається норма, яка говорить про те, що якщо людина набуває громадянства іншої країни – це є підставою для позбавлення її українського паспорта. Ця норма вилучається", – пояснила Сюмар.

Представниця фракції "Європейська Солідарність" наголосила на наслідках, до яких може призвести ухвалення цього законопроєкту.

"Ви добре знаєте, що на території ОРДЛО – тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей – Росія започаткувала величезну програму, як надати українським громадянам російські паспорти. Багато сотень тисяч українців там отримали російські паспорти", – зазначила Вікторія Сюмар.

Водночас, за її словами, з українського громадянства ці люди не виходили.

"Справа в тому, що коли ці люди отримували російський паспорт, український паспорт вони не здавали. Вони отримували російські паспорти в обмін на так звані паспорти ЛНР/ДНР. Так, ці люди сьогодні володіють як українськими, так і російськими паспортами", – додала нардепка.

Вона наголосила: подвійне громадянство як ніщо інше розв’яже руки Росії у впливі на внутрішньополітичні процеси в Україні.

"Це означає, що люди з російськими паспортами змогли би і обирати своїх представників в органи влади України і навіть обиратися", – підкреслила Сюмар.

Крім того, вона пояснила, що законопроєкт про подвійне громадянство визначає перелік органів влади, де не могли працювати люди з подвійним громадянством, зокрема Рада національної безпеки і оборони, Генеральний штаб, Державна комісія з цінних паперів.

"Однак Верховна Рада України в цей перелік не потрапляла, тобто фактично люди з подвійним потрійним громадянством могли бути депутатами Верховної Ради України", – зазначила депутатка.

Представниця "Європейської Солідарності" наголосила також на неприпустимості ухвалення закону, що суперечить Конституції.

"Опозиція жорстко наполягала на тому, що такий законопроєкт суперечить Конституції і може призвести до вкрай негативних наслідків, а також дозволяє інкорпорувати російські сценарії в українську публічну політику, що може спричинити дуже погані наслідки для України", – зазначила Сюмар.

Вона закликала Зеленського взагалі відкликати законопроєкт про подвійне громадянство – задля уникнення навіть гіпотетичного ризику його ухвалення.

"Зараз цей законопроєкт зняли з порядку денного. Напевно, дочитали, зрозуміли загрози. Але ми вимагаємо, щоб цей законопроєкт було відкликано президентом України. Тільки так цієї загрози насправді можна позбутися, щоб не сталося так, що його винесуть на розгляд у якийсь незручний момент", – заявила Сюмар.

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