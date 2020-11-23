Сюмар: "ЄС" єдина з партій, що показала електоральне зростання за результатами місцевих виборів

"Європейська солідарність" – єдина загальнонаціональна партія, яка продемонструвала за результатами місцевих виборів суттєве нарощення електоральної підтримки та зайшла в усі міскради обласних центрів.

Про це під час брифінгу заявила народна депутатка Вікторія Сюмар, повідомила пресслужба політсили. Зокрема, вона наголосила, що "Європейська Солідарність" єдина партія, яка отримала перше місце у п’яти регіонах – Львівській, Тернопільській, Рівненській, Київській областях та місті Києві.

"Ми є однією з двох політичних сил в країні, які зайшли в усі обласні ради. Це "Європейська Солідарність", яка зайшла в усі обласні ради, і партія "Слуга народу". ОПЗЖ, "За майбутнє", "Батьківщина" до низки обласних рад не зайшли і своїх представників там не матимуть. Водночас "Європейська Солідарність" є єдиною в країні політичною силою, яка зайшла в усі міські ради обласних центрів. Такого результату жодна інша політична сила не досягла. Ми бачимо, що "Слуги" провалилися в Івано-Франківську і у Львові. Вони там не будуть мати своїх фракцій. У дуже багатьох регіонах немає ОПЗЖ, ще більше регіонів – немає "Батьківщини" і "За майбутнє". Тільки "Європейська Солідарність" присутня як в усіх обласних радах, так і в усіх міських радах обласних центрів", – наголосила Сюмар.

Вона також звернула увагу на оприлюднений агрегований рейтинг від Соціологічної групи Рейтинг, який показує різке падіння підтримки партії "Слуга народу" і зростання "Європейської Солідарності".

"Вони склали обласні ради і склали районні ради Донецької і Луганської областей, взявши фактично один голос – один виборець. І ми бачимо, що зараз цифри агрегованого рейтингу партій виглядають так: 14,5% у "Слуг народу", "Європейська Солідарність" 13,7%, ОПЗЖ 12,5%, "За майбутнє" 8,6%, "Батьківщина" 8,5%. Всі решта політичних сил 5-ти відсотковий бар’єр по країні не долають", – констатує Сюмар.

"Якщо ми подивимося щодо відсотків приросту по кожній політичній партії, то можна побачити, що "ЄС" – єдина політична сила в Україні, яка сьогодні демонструє стабільний ріст. У порівнянні з минулою парламентською кампанією "ЄС" виросла практично на 70%. Натомість "Слуга народу" впала майже на 200% – із 43%, які в них були на парламентських виборах, до 14,5%. Так само біля 5% є падіння в ОПЗЖ, і достатньо стабільно стоїть на місці "Батьківщина", як показують останні вибори", – говорить Вікторія Сюмар.

"Ми змоделювали наступний парламент, якби вибори відбулися наступного тижня. У "Слуги народу" було б 114 мандатів, у "Європейської Солідарності" – 108, ОПЗЖ – 97, "За майбутнє" – 66, і "Батьківщина" – 65. Це, звичайно, грубі підрахунки, оскільки вибори будуть відбуватися за новою системою. Але якщо рахувати за цими відсотками, то ми б мали саме такий розклад сил. На думку партії "Європейська Солідарність", це достатньо серйозний старт для нас на парламентські вибори, про позачерговість яких сьогодні говорять все частіше", – вважає Вікторія Сюмар.

Вона також зауважила, що кандидат від "Європейської Солідарності" Олександр Третяк отримав переконливу перемогу на виборах міського голови Рівного. Сюмар наголосила, що ні "Слуга народу", ні ОПЗЖ на цих виборах не змогли вибороти жодної посади очільника обласного центру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про нарощення підтримки "Європейської Солідарності" повідомляв лідер партії Петро Порошенко. Він наголосив, що політсила об'єднала всю Україну.