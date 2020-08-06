Продолжаем наш рассказ о главе НАБУ, и по совместительству коррупционере в Законе, господине Сытнике. Да, в Украине так тоже бывает. Так вот, надо сказать, что вкусы Артема распространяются по многим направлениям. Он любит не только птиц и золотые яйца, но и отчаянно увлекается газом. Точнее, газодобывающей компанией "Бурисма".

Практически год, Сытник, с помощью сфабрикованных экс-прокурором Константином Куликом дел, ведёт преследование этой компании. Зачем, спросите Вы, и где тут государственная коррупция, которой Сытнику надо противостоять, согласно своим обязанностям? Бросьте, у нашего "сыщика" тут иной интерес. Вкратце напомню суть "многоходовки".

Итак, в Совете директоров этой газодобывающей компании несколько лет работал сын экс-Вице-Президента США Джо Байдена, Хантер. Так вот, экс-ГенПрокуроры решили подыграть Дональду Трампу через его советника Руди Джулиани. Состряпав документы для дискредитации оппонента Трампа на выборах Джо Байдена, ребята, наверное, решили, что спасают Родину от заговора. Ну, а в НАБУ подхватили эту историю и тоже решили поиграть в геополитику.

И закрутилась карусель преследований, расследований и информационной шумихи вокруг этого факта. Мол, работа Хантера в этой компании, есть самая настоящая коррупция, учитывая статус его отца и крупные гонорары Байдена-младшего. Хотя, какое дело Сытнику до того, какие гонорары получают в Советах директоров коммерческих предприятий, непонятно. Мне представляется, что работа НАБУ заключается в том, чтобы вскрывать коррупцию в государственном секторе, и интересоваться Набсоветами и заоблачными зарплатами и премиями в госмонополиях. Ан нет. Сытника больше интересует Бурисма и Байден- младший. Кстати, любопытная информация. В Совете директоров этой газодобывающей компании, которая входит в ТОП-10 налогоплательщиков Украины, и сегодня работает экс-Президент Польши Александр Квасневский и экс-руководитель антитеррористического направления ЦРУ Кофер Блэк. Очень уважаемые и авторитетные люди. Как говорится, не пацаны зелёные. И мне все равно, каким образом компания Бурисма сумела привлечь в свои ряды эти знаковые фигуры мирового политикума. В конце концов, это их право. Но наш идейный борец за денежные знаки все равно никак не может угомониться. Вместе со своими верными оруженосцем Виталиком Шабуниным, который, словно "мальчик по вызовам", всегда готов исполнить любую прихоть Сытника. Не верите? Попробуйте наехать на Сытника, и Вы немедленно нарвётесь на гневный возглас Шабунина и Ко. И ведь ничего не попишешь, кураторы у них одни и те же...

Идём дальше. Ситуация немного изменилась, когда Джозеф Байден стал практически официальным претендентом на должность Президента США от демократов, и все социсследования начали показывать значительный отрыв Байдена от Трампа. С одной стороны, агенты Джулиани в Украине засуетились, и начали допускать ошибки, в виде писем на всех Сенаторов и Конгрессменов- республиканцев, в которых они красочно описывали коррупцию в демпартии, которую возглавляет Байден. Естественно, упомянули и компанию Бурисма, и работу в ней сына Байдена. Демократы такого подарка даже не ожидали. Последовала очень жесткая реакция из штаба демократов и самого кандидата на пост Главы Белого дома о том, что считают подобные действия украинских политиков вмешательством в выборы Президента США и будут очень жестко реагировать на подобные провокации. Сам Джо Байден так же был категоричен и пообещал в случае своего избрания ввести санкции против всех стран-участников и отдельных лиц, которые принимали участие в дискредитации партийцев и членов его семьи. Кроме того, видные члены палаты Представителей обратились к Директору ФБР с просьбой созвать брифинг и доложить об этой ситуации. В общем, наши ребята даже не понимают, куда вляпались. Как бабочка, летящая на огонь, наши останутся не то, что без крылышек. Можно и в тюрьму угодить. Но это иная история....

Однако, вернёмся к Артёму Сытнику. Почувствовав, что все дела против Бурисмы, его акционеров и сына Байдена разваливаются, Сытник и его агент Шевченко решили провести "спецоперацию", целью которой является показательно организовать передачу крупной взятки от якобы владельца компании Бурисма через его бывшего (!!!) сотрудника и ряда посредников за закрытие дел. Подобный метод "провокации взятки" уже был неоднократно опробован. А сам господин Шевченко неоднократно играл роль подставного посредника, способного решать вопросы в НАБУ. И это не секрет, а потому об этом все знают. Естественно, об этом знает и господин Злочевский - владелец Бурисмы, который не первый день в украинской политике, и хорошо ориентируется во всех хитросплетениях нашего закулисья. Да и на дойную корову, по оценке тех, кто хорошо знает Николая Злочевского, он не похож, учитывая послужной список.

И тут на тебе. Как гром среди ясного неба, НАБУ отрапортовал о задержании взяточников с поличным. Пять миллионов долларов (!!!!!!) США передали якобы от руководства компании за то, чтобы порешать все вопросы. А один должен был забрать посредник. Ничего так сумма, согласитесь. Получается, что именно такой "ценник" в НАБУ за закрытие криминальных дел. Спалились ребята на деталях, в которых, как известно и кроется дьявол...

В общем, все организовали, как "для своих" и взяли трёх участников вместе с посредниками и деньгами. Что это за деньги и каково их происхождение, нам ещё предстоит узнать.

А пока, обьявили на всю страну об очередной крупной перемоге и начали с двойным задором прессовать компанию. Выписали пидозру господину Злочевскому, хотя все знают, что он не находится на территории нашей страны, и пошли в ход другие процессуальные действия, не дающие коллективу нормально трудиться и постоянно держа негативный шлейф о Бурисме в информационном пространстве. А другие участники все время, как бы между прочим, напоминают про Хантера Байдена... Все эти действа сопровождаются довольно откровенными заявлениями НАБУ и пространными интервью господина Шевченко, который "откровенно" рассказывает о своей роли в этом деле и даже удивляется, почему представители Бурисмы не знали о том, что он давно является агентом НАБУ и неоднократно уже проводил подобные операции.

Вообще, складывается полное впечатление сюрреализма и какой то наигранности во всем этом деле. И психического расстройства самого этого деятеля. Стоит лишь почитать его откровения, и становится очевидным, что и эта операция Сытника окончится очередным пшиком. Конечно, кого-то из трёх задержанных придётся привлечь и посадить. Но до владельца компании Сытнику не дотянуться, так как отсутствует хоть какая то доказательная база участия Николая Злочевского в этом "антикоррупционном театре". Хотя, мне представляется, что основной задачей нашего Пинкертона является просто очередная информационная шумиха вокруг Бурисмы, Злочевского и семьи Байденов...

Что ж, я не знаю, чем закончится вся эта история, но одно очевидно. Артём Сытник и его подельники ведут деструктивную и откровенно подрывную деятельность в Украине, открыто вмешиваясь не только в дела частных коммерческих компаний, в том числе, отечественных производителей. НАБУ стало поигрывать и во внешнюю политику, пытаясь быть полезными одной из сторон на американских выборах. Это плохая игра, которая может очень печально закончится не только для непосредственных участников процесса, но и для Украины, как государства, которое открыто вмешивается во внутреннюю политику США. Там очень это не любят, и готовы очень жестко реагировать и пресекать эти попытки на корню.

А потому, я глубоко убеждён, что Украине не стОит так откровенно вмешиваться в ситуацию с выборами в США. Все эти "кулики" откровенно подставляют Главу государства и дискредитируют Украину в глазах американского истеблишмента. Что касается Артёма Сытника, который давно является агентом влияния определённых Западных структур, то тут все очевидно. Он незаконно занимает свою должность после Решения украинского суда и открыто бросает вызов Президенту Украины Владимиру Зеленскому, демонстрируя свою вседозволенность и безнаказанность. Все ж понимают, кто курирует Артема Сытника, САП, контору Виталика Шабунина и некоторых судей ВАКСа. Понимают, но молчат.

Но если Владимир Зеленский все же не сможет/ не захочет отправить Главу НАБУ Артема Сытника в отставку и расформировать этот "улей антикоррупции", то ситуация выйдет из-под контроля и приведёт к непредсказуемым

последствиям.

Время пошло...

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