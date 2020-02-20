Интересная тенденция началась на этой неделе в рамках развития проекта “Медведчук”. Причем, в какой то степени и ожидалось, что именно по этим направлениям и будет пущена его дальнейшая реализация, ведь выстраивать образ миротворца кураторы одиозного украинского политика начали достаточно давно, не жалея не сил ни средств, а вот его полномерное применение как-то затянулось.

В первую очередь, отмечу, что аффилированные Виктором Медведчуком площадки в социальных сетях стали развивать тему о том, что отсутствие поставок воды в Крым вредит в первую очередь Украине, в частности, способствует обезвоживанию Херсонской области, что влечет невозможность использовать эти территории в сельскохозяйственных целях.

Не удивительно, что это звучит пока на уровне площадок в соцсетях, а не из уст, пускай продажных, но все же смеющих представляться экспертами персонажей. Ведь подобного рода бред ни один здравомыслящий человек не воспримет даже и на йоту всерьез. Ведь сама суть распространяемого нарратива уже представляет собой тотальный парадокс, поскольку обезвоживание Херсонской области возможно именно при отсутствии воды, а не при её переизбытка вследствие перекрытого канала. А потому, автор нарратива явно не дружит с логикой, или это и не нужно вовсе?

Дело в том, что тема поставок воды в Крым – это довольно давняя заготовка, о прорыве которой на информационной ниве предупреждали довольно давно. И началось все с заявлений политических деятелей, не пользующихся особым авторитетом, но справно выполняющих роль говорящих голов. Использование не авторитетных, но токсичных персонажей, для ретрансляции подобных идей, выгодно тем, что посеянные в головах потребителей информационного фаст-фуда сорняки, со временем начнут прорастать и именно в этот момент о “воде в Крым” заговорит более серьезный и влиятельный персонаж. И не трудно догадаться, кто станет главным глашатаем этой идеи на большой политической арене.

Однако не одной “водой в Крым” ознаменовалась данная неделя в рамках проекта “Медведчук”. Помимо этого эпистолярного наброса в социальных сетях на Донбассе имело место очередное обострение. Провокация, преследовавшая целый комплекс целей, которых, в определенном смысле – достигла.

Атака на позиции ВСУ это не только извращенная и гипертрофированная попытка Кремля напомнить о Дебальцево и наиболее кровавой странице в истории “Революции достоинства”. Это и не только шанс в очередной раз в стенах зала заседаний Совбеза ООН заговорить о нарушениях Украиной мирных договоренностей, и опозорится под давлением всеобщего порицания и уличения во лжи (но кого это волнует, ведь картинка делается для российских СМИ).

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Эта провокация носила своей целью и внесение разлада в украинское общество, и подрыв доверия к действующей власти. Хаотизация социально-общественной обстановки в странах, попадающих под прицел Кремля – вот основная стратегия режима, превалирующая сейчас над военными сценариями. И на этом этапе, провокация прошла с достаточно приемлемым КПД, поскольку вместо консолидации, противоборствующие политические лагеря вновь занялись грызотнёй.

Но, в то время как два небезызвестных политических лагеря между собой грызутся, третий неспешно идёт к своей цели, собирая попутно отлетающие от грызущихся электоральные ошметки.

Согласно информации “Обозреватель”, в Офис президента Украины уже поступило предложение включить в переговорный процесс Виктора Медведчука. Что совершенно не удивительно!

Если кто забыл, то напомню, что с прошлого года Виктор Медведчук окончательно замкнут на ФСБшное трио Козак-Бабич- Беседа, выполняющее функции по экспроприации той власти, что осталась на оккупированных территориях у Владислава Суркова, тем самым окончательно выдавливая ГРУ на периферию украинских вопросов.

Сразу после того как Медведчук был замкнут на новых кураторов, он резко активизировал деятельность как по скупке украинских телеканалов, так и по возобновлению переговорного процесса об обмене военнопленными, по сути, с своими же подельниками, с так называемого ДНР.

Создание образа миротворца, над которым тщательно работали всё это время кураторы Медведчука, устраивая показы псевдо-документальных фильмов его имени, авторства спивающегося режиссёра Оливера Стоуна на второсортных итальянских кинофестивалях и вояжи эконом-класса по Европе со встречами с периферийными ультра-правыми политическими изгоями, принесло свои дивиденды. Определенная доля электората в этот образ уже устойчиво верит.

Дальше целью проекта “Медведчук” станет окончательная монополизация переговорного процесса на Донбассе, как с единственным возможным посредником между Киевом и "ЛДНР". Причем это будет условие самих же недореспублик и к принятию его, на рассмотрение будут мотивировать продолжающимися атаками на позиции ВСУ.

Причем, такие атаки будут играть двойную роль. Они одновременно будут оказывать давление на Банковую в скорейшем принятии решения, и создавать дестабилизирующие моменты в обществе, продолжая его накалять и хаотизировать.

Ну и вишенка на торте – вода в Крым. Тема, которую проекту “Медведчук” так же поручено развивать, что в некотором смысле говорит о том, что данный персонаж значительно расширит в ближайшее время ареал своих задач.

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