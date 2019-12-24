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24 грудня • оновлено в 14:55
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"Святі слуги": партія Зеленського зганьбилася рекламою на виборах

1.3т
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На Закарпатті людям роздавали церковні календарі з нібито символікою партії "Слуга народу" в день виборів до об'єднаної територіальної громади села Горонда Мукачівського району.

Як повідомляє "Мукачево", агітаційну продукцію 22 грудня поширювали серед парафіян греко-католицької церкви села Страбичово. За словами очевидців, на календарях були надруковані логотипи зі згадуванням назви партії "Слуга народу".

Вибори в ОТГ

Вибори в ОТГ

У поліції Закарпаття відреагували на це і почали перевірку за фактом можливого підкупу виборців. "Ця подія зареєстрована в журналі єдиного обліку, її правова кваліфікація визначається. Перевірка за цим фактом триває", – наголосили правоохоронці.

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Календарі, які роздавали людям у день виборів

Календарі, які роздавали людям у день виборів

"Мукачево"

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з першими результатами за різними областями, партія "Слуга народу" отримала нищівну поразку, програвши найперше самовисуванцям під час виборів в ОТГ.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Місцеві вибори в Україні
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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