"Святі слуги": партія Зеленського зганьбилася рекламою на виборах

На Закарпатті людям роздавали церковні календарі з нібито символікою партії "Слуга народу" в день виборів до об'єднаної територіальної громади села Горонда Мукачівського району.

Як повідомляє "Мукачево", агітаційну продукцію 22 грудня поширювали серед парафіян греко-католицької церкви села Страбичово. За словами очевидців, на календарях були надруковані логотипи зі згадуванням назви партії "Слуга народу".

Вибори в ОТГ

У поліції Закарпаття відреагували на це і почали перевірку за фактом можливого підкупу виборців. "Ця подія зареєстрована в журналі єдиного обліку, її правова кваліфікація визначається. Перевірка за цим фактом триває", – наголосили правоохоронці.

Календарі, які роздавали людям у день виборів "Мукачево"

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з першими результатами за різними областями, партія "Слуга народу" отримала нищівну поразку, програвши найперше самовисуванцям під час виборів в ОТГ.

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