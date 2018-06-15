"Своя логіка": Клімкін виправдав Трампа за "російський Крим"

Президент США Дональд Трамп не говорив про приналежність Криму Росії, оскільки там живуть російськомовні, як про це напередодні повідомили ЗМІ, а ці слова були вирвані з контексту.

Про це в коментарі LB.ua заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За словами глави МЗС, у Трампа "є свій лексикон, своя логіка".

"Я дуже добре пам'ятаю, що Трамп говорив під час зустрічей. Так, у нього є свій лексикон, своя логіка, але він ніколи не говорив, що Крим - російський. І наскільки мені відомо, він не говорив цього і на останніх переговорах з французьким президентом, і з канцлером Німеччини - там якраз обговорювалося питання Криму, політичних в'язнів і Донбас", - сказав Клімкін.

При цьому він зазначив, що під час зустрічей Трамп дійсно питав, чи говорять люди в Криму російською мовою, "і ми дуже детально пояснили, як що до чого".

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"Я питав у наших закордонних партнерів. Багато фраз подаються вирваними з контексту. До них треба ставитися спокійно і не розкручувати два-три слова, сказані під час вечері", - сказав міністр.

Він також нагадав, що Трамп "багато чого говорив".

Нагадаємо, раніше спікер МЗС Мар'яна Беца заявила, що Україна не буде реагувати на слова Трампа .