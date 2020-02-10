"Сволота!" Топ-пропагандист Путіна публічно образив главу Львова

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов в прямому ефірі свого шоу на каналі "Росія 1" образив главу Львова Андрія Садового, назвавши його "сволотою".

Слова прозвучали через відмову Садового передати прах розвідника Миколи Кузнєцова до Росії. Відео було опубліковано на каналі "Вечір з Володимиром Соловйовим".

"А ця сволота вважає себе християнином?" – образив Садового Соловйов.

При цьому сам пропагандист вважає, що позиція мера Львова ображає пам'ять про перемогу у Великій Вітчизняній війні.

Володимир Соловйов образив Садового Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , Садовий заявив, що поки в полоні Росії знаходяться громадяни України, то розглядати питання повернення останків агента НКВД неможливо.

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