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10 лютого • оновлено в 08:00
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"Сволота!" Топ-пропагандист Путіна публічно образив главу Львова

5.5т
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Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов в прямому ефірі свого шоу на каналі "Росія 1" образив главу Львова Андрія Садового, назвавши його "сволотою".

Слова прозвучали через відмову Садового передати прах розвідника Миколи Кузнєцова до Росії. Відео було опубліковано на каналі "Вечір з Володимиром Соловйовим".

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"А ця сволота вважає себе християнином?" – образив Садового Соловйов.

При цьому сам пропагандист вважає, що позиція мера Львова ображає пам'ять про перемогу у Великій Вітчизняній війні.

Володимир Соловйов образив Садового

Володимир Соловйов образив Садового

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , Садовий заявив, що поки в полоні Росії знаходяться громадяни України, то розглядати питання повернення останків агента НКВД неможливо.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особи
Андрій Садовий Володимир Соловйов
Місце
Україна
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Садовый заявил, что пока в плену России находятся граждане Украины, то рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно. .. Пленных тоже останками вернуть?
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Назвал вещи саоими именами . Садовой - тварь
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну представьте Гитлер просит Сталина отдать ему кости ссовца,что бы ему ответил Сталин?тут тоже самое фашисты оккупанты иитрррористы просят отдать им кости карателя ну и что садовой должен был ответить?я бы эти кости высыпал бы в выгребную яму причем показательно !
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Mega Death
Mega Death
Артеллерист Моня, Вы бы в0йну для начала объявили))
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