Свіжа соціологія: "Опозиційний блок" вже проходить в Раду

Результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією "Active Group" у червні 2019 року, вказують, що прохідний бар’єр на дострокових парламентських виборах можуть подолати партії "Опозиційний блок", "Радикальна партія О. Ляшка", "Українська стратегія" та "Сила і честь", повідомила компанія на своїй офіційній сторінці у четвер, передає Interfax. Безумовним лідером симпатій залишається партія "Слуга народу".

Готовність йти на липневі парламентські вибори підтвердили 54,4% опитаних українців, ще 30,6,% швидше підуть, 7,4% – скоріше не підуть, 3,5% – точно не підуть голосувати і 4,1% ще не визначились.

Відповідаючи на запитання "Якщо б вибори Народних депутатів України відбувалися б наступної неділі, за яку партію Ви б проголосували?", 34,4% опитаних (41,1% серед тих, хто визначився з вибором парті), відповіли, що виберуть партію "Слуга народу". На другому місці, з більше ніж чотириразовим відставанням від лідера з 7,7% (9,2% від тих, хто визначився) – "Опозиційна платформа – За життя". На третьому місті, з відставанням в границях похибки, ВО "Батьківщина" з 7.2% (8,6%) голосів. Далі йдуть – "Європейська солідарність" з 6,8% (8,1%), "Голос" з 5,4% (6,5%). Наближається до прохідного бар’єру "Опозиційний блок" з 4,3% (5,1%), "Радикальна партія О. Ляшка" з 3,9% (4,7%), "Українська стратегія" з 3,4% (4,1%), "Сила і честь" з 3,2% (3,8%) Інші партії отримують менше 3%. Ще 13,1% опитаних не визначились з вибором, а 3,2% не будуть брати участь у виборах.

Незважаючи на зміну назви політичної сили П. Порошенка, вона залишається незмінним лідером антирейтингу. Відповідаючи на запитання "За яку партію ви б не проголосували ні за яких обставин?" 43,7% респондентів обрали партію "Європейська солідарність". На другому місці, майже з однаковим результатом "не симпатії", ВО "Батьківщина" (22,8%), "Радикальна партія О. Ляшка" (22,5%) та "Опозиційна платформа – За життя" (22,1%). Далі в списку антирейтингу йдуть "Опозиційний блок" (13,2%), ВО "Свобода" (10,4%), "Рух нових сил" (10%)", "Українська стратегія", "Голос" (8,8%), "Слуга народу" (6,8%).

Дослідження відбувалось з 23 по 25 червня 2019 року. Загалом опитано 2900 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,7%.

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