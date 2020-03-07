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7 березня • оновлено в 12:35
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Світовий Конґрес Українців закликав владу уникати політично вмотивованого правосуддя

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Світовий Конґрес Українців закликає президента Володимира Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму.

Про це йдеться в заяві СКУ, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", – йдеться в заяві.

"Надзвичайно важливо, щоб обрані та призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя", – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Офіс президента

Офіс президента

ЗІК

У заяві зазначається, що Світовий Конґрес Українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави.

"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Cвітовий Конґрес Українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектору розвитку України", – наголосили в СКУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у команді президента України Володимира Зеленського триває кадрова війна. У кулуарах Верховної Ради її називають битвою двох груп – "зелених" і "соросят". Якщо перші прямо діють в інтересах Зе, то інші працюють під прикриттям впливових американських та європейських дипломатів. Один із фінальних етапів боротьби (після зміни Кабміну) – можлива відставка генпрокурора Руслана Рябошапки та глави НАБУ Артема Ситника.

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Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Теми
Реформи Зеленського Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пусть этот конгресс инвестиции в свою любимую Нэньку делает, а не тянет бабло с вора-Пороха. Ни один на свою горячо любимую родину не вернулся. Бежали они когда Украину угнетала Россия, но сейчас как бы уже нэзалэжна и можно вернуться.
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Ukraine The
Ukraine The
А почему этот конгресс укроиньцев, любящих Украину издалека не обращался с таким призывом к Порки?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
гуглите: «НАШИ АМИШИ». БУДНИ УКРАИНСКОЙ АРХАИЗАЦИИ Андрій Манчук
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