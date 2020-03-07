Світовий Конґрес Українців закликає президента Володимира Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму.

Про це йдеться в заяві СКУ, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", – йдеться в заяві.

"Надзвичайно важливо, щоб обрані та призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя", – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Офіс президента ЗІК

У заяві зазначається, що Світовий Конґрес Українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави.

"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Cвітовий Конґрес Українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектору розвитку України", – наголосили в СКУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у команді президента України Володимира Зеленського триває кадрова війна. У кулуарах Верховної Ради її називають битвою двох груп – "зелених" і "соросят". Якщо перші прямо діють в інтересах Зе, то інші працюють під прикриттям впливових американських та європейських дипломатів. Один із фінальних етапів боротьби (після зміни Кабміну) – можлива відставка генпрокурора Руслана Рябошапки та глави НАБУ Артема Ситника.

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