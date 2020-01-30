Світовий конгрес українців зробив потужну заяву через переслідування Порошенка і призначення Бабікова

Cвітовий Конгрес Українців (СКУ) та світова українська діаспора висловили стурбованість через політичні переслідування п'ятого президента Петра Порошенка, розслідування вбивства Павла Шеремета та кілька законодавчих ініціатив.

Як йдеться на сайті Конгресу, зокрема, занепокоєння викликають питання політичного правосуддя. Йдеться про розслідування справи Шеремета, а також ознаки політичного переслідування лідерів окремих політичних сил в Україні, в тому числі, Порошенка.

"Будь-які розслідування мають відбуватися у повній відповідності до норм чинного законодавства, а не скеровуватися політичними рішеннями. Це є першочергові завдання для утвердження міжнародного іміджу України як правової держави, адже кожен громадянин України має право на законний захист і справедливий суд", – сказано у повідомленні.

Світовий конгрес українців зробив заяву через переслідування Порошенка і призначення Бабікова

Окремо у Конгресі відзначили занепокоєнність призначенням колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова заступником директора Державного Бюро Розслідувань.

"СКУ поділяє думку значної частини світового українства щодо неприпустимості такого призначення через очевидний конфлікт інтересів Олександра Бабікова, а також через фактичне нівелювання значення й досягнень Революції Гідності. СКУ сподівається на перегляд рішення щодо цього призначення, закликає провести повторний прозорий конкурс на посаду та оприлюднити повну інформацію про перебіг такого конкурсу, не допускаючи дій і рішень, які нищать репутацію ДБР та викликають стурбованість щодо можливості реваншу антидемократичних сил в Україні", – зазначили у Конгресі.

Також там висловили стурбованість законопроєктом про боротьбу з дезінформацією, запропонованим Міністерством культури, молоді та спорту України.

"Запропонований законопроєкт передбачає надмірне державне регулювання,контроль та потенційну цензуру в ЗМІ, може створити підґрунтя для політично вмотивованих маніпуляцій, і негативно вплинути на професійне саморегулювання журналістів. СКУ підкреслює важливість боротьби з дезінформацією, особливо в умовах російської агресії. Однак не можна цього робити за рахунок свободи ЗМІ, впливу держави на медіаконтент та спроб державного регулювання журналістської діяльності у країні", – сказано у повідомленні.

Також у СКУ згадали про припинення роботи англомовної, арабської та кримськотатарської редакцій UATV.

"Донесення правдивої інформації до якомога більшого кола держав світу, зокрема й через Український телеканал іномовлення UATV англійською, арабською та кримськотатарською мовами, є одним з головних завдань для протидії дезінформації на глобальному рівні"– сказали у СКУ.

Крім того, у Конгресі розкритикували законопроєкт щодо земельної реформи в Україні.

"Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає забезпечити належні консультації, відповідний аналіз і повне дотримання необхідних процедур перед прийняттям пакету законодавства щодо земельної реформи в Україні. СКУ наполягає на необхідності прийняття ретельно підготовлених, збалансованих та справедливих рішень, що спрямовані на розвиток повноправних, ефективних, гідних та дбайливих господарів своєї землі", – зазначили у СКУ.

"СКУ продовжує моніторинг ситуації та процесів в Україні, активно співпрацюючи з українським урядом, міжнародними організаціями, дипломатичними місіями та всіма представниками громадянського суспільства. У рамках такої співпраці з 28 по 31 січня відбудеться робочий візит до України Першого Віцепрезидента СКУ С. Романіва, під час якого будуть проведені консультації з ключовими партнерами з усіх вищенаведених питань. Світове українство і надалі активно долучається до розбудови програми реформ в Україні та готове надавати подальшу підтримку на цьому шляху" – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Порошенка в 2019 році реалізувала ряд стратегічних змін, які забезпечили майбутнє України і зробили невідворотним курс в ЄС і НАТО.

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