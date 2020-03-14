Світовий Конгрес українців засудив рішення "слуг" щодо ОРДЛО

Світовий Конгрес українців виступив проти створення так званої Консультативної ради з участю представників ОРДЛО нарівні з офіційними представниками України.

Про це йдеться в офіційній заяві організації на Facebook.

"Такі домовленості, фактично, затверджують риторику Російської Федерації щодо "внутрішнього конфлікту в Україні" та звільняють країну-агресора від будь-якої відповідальності за криваву війну на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

В СКУ відзначили неможливість прямих переговорів з ватажками "Л / ДНР".

ОРДЛО Вчасно

"Подібні домовленості, у разі остаточного ухвалення 25 березня, легітимізують сили закордонної окупації в Україні, пошкодять суверенності української держави та можуть призвести до розбрату всередині країни – чого й добивається Росія. Росія, як країна-агресор, згідно з принципами міжнародного права, несе повну відповідальність за війну на Донбасі, відбyдову зруйнованого війною регіону та деокупацію суверенної території України, Донбасу та АР Крим", – підкреслили в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

54 нардепа від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

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