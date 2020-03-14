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14 березня • оновлено в 12:17
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Світовий Конгрес українців засудив рішення "слуг" щодо ОРДЛО

3.3т
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Світовий Конгрес українців виступив проти створення так званої Консультативної ради з участю представників ОРДЛО нарівні з офіційними представниками України.

Про це йдеться в офіційній заяві організації на Facebook.

"Такі домовленості, фактично, затверджують риторику Російської Федерації щодо "внутрішнього конфлікту в Україні" та звільняють країну-агресора від будь-якої відповідальності за криваву війну на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

В СКУ відзначили неможливість прямих переговорів з ватажками "Л / ДНР".

ОРДЛО

ОРДЛО

Вчасно

"Подібні домовленості, у разі остаточного ухвалення 25 березня, легітимізують сили закордонної окупації в Україні, пошкодять суверенності української держави та можуть призвести до розбрату всередині країни – чого й добивається Росія. Росія, як країна-агресор, згідно з принципами міжнародного права, несе повну відповідальність за війну на Донбасі, відбyдову зруйнованого війною регіону та деокупацію суверенної території України, Донбасу та АР Крим", – підкреслили в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

  • Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування консультативної ради буде підписано 25 березня.

  • За підсумками засідання РНБО 13 березня голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

  • 54 нардепа від "Слуги народу" виступили проти створення так званого консультативного органу з ОРДЛО.

  • Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з нардепами від "Слуги народу", які виступили проти званого консультативного органу з ОРДЛО.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
ОРДЛО
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Golan Sim
Golan Sim
Так называемый "всемирный конгресс украинцев", как обычно, выражает мнение только тех украинцев, которые проживают за океаном и общающихся между собой на польском диалекте.. ))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Зе пора танками эту шваль давить, иначе волонтёры на Украине станут миллиардерами
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Не забывайте, что Украина единственная страна в Мире, ВВП которой не увеличился за последние 30 лет. Какие еще вам нужны аргументы и комментарии? Это нелепое порождение комуняк не имеет права на существование. Украину нужно декоммунизировать. Пришла пора исправить преступления комуняк.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Zhikharev Dmitry, согласен! Необходимо уничтожить всё, что Украина построила при СССР! Вернуть земли прежним хозяина, которые присоединили клятые комуняки! Даёшь декоммунизацию!
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