Світовий банк погіршив прогноз глобального економічного зростання

Світова економіка зростатиме цього року повільніше, ніж очікувалося раніше, заявив Світовий банк. Він закликав уряди сприяти інклюзивному зростанню.Світовий банк погіршив прогноз зростання темпів світової економіки у 2019 році на 0,1 відсоткового пункта - з 3 до 2,9 відсотка. Про це йдеться у його доповіді "Перспективи розвитку світової економіки", оприлюдненій ввечері у вівторок, 8 січня.

"Оскільки економічні та фінансові стримуючі фактори посилюватимуться у розвинених країнах та країнах, що розвиваються, прогрес у зниженні рівня бідності в світі може опинитися під загрозою. Щоб зберегти імпульс, країнам необхідно інвестувати в людей, сприяти інклюзивному зростанню та розбудовувати міцні суспільства", - заявила виконавча директорка Світового банку Крісталіна Георгієва.

Зокрема, банк очікує, що економіка розвинених країн зросте цього року на 2 відсотки, а країн, що розвиваються, - на 4,2. Східна Азія залишиться одним з регіонів, які набільш швидко зростають. Очікується, що зростання в регіні загалом становитиме 6 відсотків, водночас економіка Китаю зросте на 6,2 відсотка, що менше, ніж попереднього року.

В Європі та Центральній Азії на економічне зростання продовжать впливати наслідки фінансової кризи у Туреччині, сповільнивши його до 2,3 відсотка у 2019 році. Очікується, що зростання у Східній Європі також уповільниться, оскільки великі економіки, у тому числі Росії, Казахстану і України, збавлять оберти.

Щодо економіки США Світовий банк залишив свій прогноз зростання на рівні 2,5 відсотка, але в 2020 році прогнозує уповільнення зростання до 1,7 відсотка.