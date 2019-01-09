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Світовий банк погіршив прогноз глобального економічного зростання

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Світова економіка зростатиме цього року повільніше, ніж очікувалося раніше, заявив Світовий банк. Він закликав уряди сприяти інклюзивному зростанню.Світовий банк погіршив прогноз зростання темпів світової економіки у 2019 році на 0,1 відсоткового пункта - з 3 до 2,9 відсотка. Про це йдеться у його доповіді "Перспективи розвитку світової економіки", оприлюдненій ввечері у вівторок, 8 січня.

"Оскільки економічні та фінансові стримуючі фактори посилюватимуться у розвинених країнах та країнах, що розвиваються, прогрес у зниженні рівня бідності в світі може опинитися під загрозою. Щоб зберегти імпульс, країнам необхідно інвестувати в людей, сприяти інклюзивному зростанню та розбудовувати міцні суспільства", - заявила виконавча директорка Світового банку Крісталіна Георгієва.

Зокрема, банк очікує, що економіка розвинених країн зросте цього року на 2 відсотки, а країн, що розвиваються, - на 4,2. Східна Азія залишиться одним з регіонів, які набільш швидко зростають. Очікується, що зростання в регіні загалом становитиме 6 відсотків, водночас економіка Китаю зросте на 6,2 відсотка, що менше, ніж попереднього року.

В Європі та Центральній Азії на економічне зростання продовжать впливати наслідки фінансової кризи у Туреччині, сповільнивши його до 2,3 відсотка у 2019 році. Очікується, що зростання у Східній Європі також уповільниться, оскільки великі економіки, у тому числі Росії, Казахстану і України, збавлять оберти.

Щодо економіки США Світовий банк залишив свій прогноз зростання на рівні 2,5 відсотка, але в 2020 році прогнозує уповільнення зростання до 1,7 відсотка.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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