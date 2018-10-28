Світоліна в драматичному фіналі здобуває найбільший титул в кар’єрі

Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі перемогла в трьох сетах американку Слоун Стівенс.Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі в неділю, 28 жовтня, перемогла у драматичній боротьбі в трьох сетах американку Слоун Стівенс та здобула найбільший поки титул у своїй кар'єрі - 3:6, 6:2, 6:2. Матч тривав понад дві години та двадцять хвилин.

Матч Еліна Світоліна розпочала вкрай нервово, роблячи багато невимушених помилок, і невдовзі вже програвала 0:3. Згодом вона краще увійшла в гру, утім виграти гейм на подачі суперниці та ліквідувати відставання в першому сеті не змогла - 6:3 на користь американки.

У другому сеті Світоліна заграла активніше, за рахунку 3:2 їй вдалося взяти подачу суперниці. Після цього українка втримала свою подачу та зробила ще один брейк. Другий сет за Світоліною - 6:2.

Українка впевнено розпочала третій сет, взяла подачу суперниці в другому геймі, втримала свою та повела 3:0. Однак Стівенс вдалося повернутися в сет - вона впевнено виграла наступні два гейми. Однак американка знову почала помилятися та одразу віддала свою подачу. Кількома блискучими розіграшами українка змогла взяти згодом гейм на своїй подачі, а на подачі Стівенс довела матч до перемоги - 6:2.

Нагадаємо, напередодні Світоліна теж у драматичній боротьбі у півфіналі перемогла Кікі Бертенс з Нідерландів. На турінірі, в якому беруть участь вісім найкращих тенісисток за підсумками року, вона виграла усі п'ять матчів.

Попри значну кількість перемог на турнірах WTA, у тому числі категорії Premier, титул у Сінгапурі - поки найбільший у кар'єрі Світоліної. Завдяки виграшу усіх п'яти матчів Світоліна здобула на турнірі 2,67 мільйона доларів США призових.

З наступного року Підсумковий турнір WTA переїжджає в китайський Шенчьчжень, призовий фонд турніру зросте з теперішніх 7 до 14 мільйонів доларів.