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14 вересня • оновлено в 15:05
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"Світ не мовчатиме": Квасневський застеріг Зеленського від переслідування Порошенка

11.3т Читати матеріал російською

Колишній президент Польщі Александр Квасневський, який добре знається на українській політиці, в інтерв'ю BBC News Україна похвалив українського президента Володимира Зеленського за перші місяці роботи, але застеріг його від переслідування Порошенка.

"Якщо він буде робити, що хоче, бо це реванш, чи тому що це сподобається його виборцям, це буде погано не тільки для Порошенка, це буде погано перш за все для Зеленського, бо постраждає його імідж молодої людини, яка дивиться в майбутнє, яка хоче творити сучасну демократичну країну", - каже Квасневський.

Александр Кваснєвський

Александр Кваснєвський

Експрезидент Польщі наголошує, що буде зрозуміло, що він (Зеленський - Ред.) займається політичним реваншем, бо як ще це назвати? Якщо буде такий політичний спектакль, то, звісно, світ не мовчатиме.

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"Ми це вже знаємо з часу переслідування Тимошенко. Порошенко був партнером, шанованим партнером багатьох лідерів у Європі, вони не будуть сидіти і дивитися. Якщо це буде суд, якщо будуть докази — це інша справа, але якщо це робиться з політичною мотивацією, то, звичайно, всі ці люди будуть голосно про це говорити" - зауважив Александр Квасневський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що спроба позбавити співголову фракції "ЄС" Ірину Геращенко права участі в засіданнях Верховної Ради демонструє "тривожну тенденцію до згортання демократії" в країні.

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Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський Олександр Кваснєвський
Місце
Україна
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руденко евгений
руденко евгений
предостерёг от Политического преследования...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
" хочет творить современную демократическую страну" Украинцы, оказывается вы только творите современную - демократическую страну!!!! А нам то тут заливаете
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руденко евгений
руденко евгений
Гусенцова Галина, никто вам не заливает, действительно пытаемся в отличие от вас...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ха-ха-ха! Ляхи уже не стесняясь указывают своим бывшим холопам, как тем поступать! Ну что, щирые, помогли вам ваши ляхи!
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Гусенцова Галина, тьі, холопка стерха и тупая нацистка, шла бьі на свою паРашу и кормила китайцев. Почему ваше бьідлячее внимание так приковано к Украине и украинцам??! Видимо жить без нас не в состоянии... Синдром покинутой женьі...
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