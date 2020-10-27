Сват Кернеса виграв місцеві вибори на главу ОТГ

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Василь Козак виграв вибори на голову Сокирянської ОТГ

Місцеві вибори 25 жовтня виявилися вдалими не тільки для мера Харкова Геннадія Кернеса, який здобув на них перемогу в першому турі, а й для тестя його середнього сина.

Так, дружина Данила Привалова Юлія заявила, що її батько Василь Козак, голова Сокирянської районної ради Чернівецької області, теж став лідером голосування. Новиною дівчина поділилася в Instagram.

"І ще одна перемога в першому турі. Коли ти працюєш на благо людей, люди відповідають тобі взаємністю. 74% тато", – написала вона в сторіз.

Водночас місцеве видання "Час", яке опублікувало попередні результати голосування першого туру місцевих виборів у Чернівецькій області, також пише, що вибори голови Сокирянської ОТГ виграє чинний глава райради, представник "Аграрної партії" Василь Козак. Правда в новині уточнюється, що це неофіційна інформація.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • попередні результати екзит-полу від соціологічної компанії Liberty Report, який є спільним проєктом студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24", Кернес набирає 57,9% голосів. Тоді як його партія – 39,52%.

  • Заступник глави Харківської міськради Ігор Терехов розповів про стан Кернеса і пообіцяв його відеозвернення до виборців.

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