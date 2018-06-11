Сварка Трампа на G7: журналіст побачив вигоду для України

Сварка західних лідерів після саміту "Великої сімки" може стати для України шансом побудувати країну, яку хочуть побудувати самі українці, а не їхні закордонні партнери.

Цю думку оприлюднив в колонці на "Еспресо" журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

За його словами, дану ситуацію можна було легко передбачити в день обрання Дональда Трампа президентом США, і з цього конфлікту потрібно "робити висновки, а не займатися голосінням".

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"Потрібно зрозуміти, що ніякі консервативні радники у зовнішній політиці не зможуть повністю" виправити" курс Трампа - тому що вони не впливають на його рішення по економіці... Не потрібно тішити себе ілюзією, що американського президента може зупинити в усіх його діях конгрес. Не може. Якщо Трамп захоче знову запросити Путіна в "велику вісімку" - цьому будуть суперечити інші учасники формату. Але якщо Трамп захоче зустрітися з Путіним сам - йому ніхто не перешкодить", - вважає журналіст.

Портников підкреслив, що українським політикам виходячи з цього необхідно усвідомити, що розраховувати треба перш за все на самих себе.

"Українські політики десятиліттями жили в упевненості, що виконання рекомендацій Москви гарантує їм політичне виживання. Після 2014 року в свідомості багатьох Москву змінив Вашингтон. Так от чи варто зауважити, що єдиного центру прийняття рішень більше ніде немає", - впевнений він.

За його словами, тільки маневри між впливовими гравцями, тільки вміння використовувати їх розбіжності, і бажання відстоювати перш за все український інтерес принесе успіх.

"Насправді конфлікт Заходу для нас - не тільки випробування, але і шанс. Шанс побудувати країну, яку хочемо побудувати ми, а не країну, яку пропонують нам інші", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп відмовився підписувати комюніке за підсумками саміту G7, назвавши головною причиною цього "брехливі заяви" прем'єр-міністра Канади Дастіна Трюдо.