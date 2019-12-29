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29 грудня • оновлено в 13:30
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Сварка Росії з Польщею через Другу світову: Путіну кинули виклик

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Міністерство закордонних справ Польщі готове роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Про це йдеться в заяві заступника глави польського МЗС Марціна Пшідача в Twitter після новини про те, що на килим було викликано російського посла Сергія Андрєєва після скандальної заяви президента РФ Володимира Путіна.

Посла Путіна викликали на килим в Польщі

Посла Путіна викликали на килим в Польщі

"У відповідь на коментар посла Андрєєва я маю одне зауваження: ми готові пояснювати російським дипломатам історичну правду так довго, як це буде потрібно – аж доки вони погодяться, що світ не забуде про пакт Молотова-Ріббентропа і радянсько-німецький парад у Бресті", – підкреслив Пшідач.

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Він також зазначив, що у Варшаві обурилися через слова президента РФ. Саме тому було вирішено викликати посла РФ до Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

  • МЗС Польщі розкритикувало скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

  • Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Польща
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Xoxлы топят за пшеков. Гордая нация чистильщиков польских унитазов не хочет лишаться рабочих мест.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А нехрен никому ничего объяснять. Есть документы - предъявил, как Путин, нет - иди в жопу. На стороне Гитлера воевало более 1млн поляков, на нашей стороне 40тыс.Только в 1945 и только в плен было взято более 60тыс сих ляхов. В советское время замалчивали факты, СЭВ, друзья, бла-бла... А можно и мадьяр вспомнить, и румын, и болгар...
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Антонов Семен
Антонов Семен
Хочется услышать от защитников Польши, что о чем говорил Путин неправда и конечно с фактами. Джонсон Саймон надеюсь у вас хотя бы ссылки найдутся.
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