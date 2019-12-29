Сварка Росії з Польщею через Другу світову: Путіну кинули виклик

Міністерство закордонних справ Польщі готове роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Про це йдеться в заяві заступника глави польського МЗС Марціна Пшідача в Twitter після новини про те, що на килим було викликано російського посла Сергія Андрєєва після скандальної заяви президента РФ Володимира Путіна.

Посла Путіна викликали на килим в Польщі

"У відповідь на коментар посла Андрєєва я маю одне зауваження: ми готові пояснювати російським дипломатам історичну правду так довго, як це буде потрібно – аж доки вони погодяться, що світ не забуде про пакт Молотова-Ріббентропа і радянсько-німецький парад у Бресті", – підкреслив Пшідач.

Він також зазначив, що у Варшаві обурилися через слова президента РФ. Саме тому було вирішено викликати посла РФ до Польщі.

W odpowiedzi na komentarz amb. Andriejewa mam tylko jedną uwagę: gotowi jesteśmy tłumaczyć 🇷🇺dyplomatom prawdę historyczną tak długo, jak będzie trzeba. Do czasu, kiedy pogodzą się z tym, że świat nie zapomni paktu Ribbentrop – Mołotow i parady sowiecko-hitlerowskiej w Brześciu pic.twitter.com/RcKUXBCsBu - Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) December 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикувало скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

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