"Суспільству не потрібен герой": Портников передбачив майбутнє Сенцова в Україні

За нинішніх обставин звільнений із політичного ув'язнення в Росії режисер Олег Сенцов може стати в Україні або дисидентом, або статистом у масовці симпатиків нової влади.

Таку думку висловив у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він підкреслив, що ситуація в країні кардинально змінилася і тепер суспільство вже не потребує героїв.

"На першій після звільнення пресконференції Олег Сенцов заявив, що поки ще не знає, чи братиме участь у політичному житті країни, проте відчуває відповідальність перед країною і народом. Щоправда, питання про участь – і що найважливіше, про успішну участь Сенцова у великій політиці вирішується не самим колишнім в'язнем, а тими обставинами, які супроводжували його звільнення", – вважає він.

Портников зазначив, що якби Сенцов був звільнений до президентських виборів в Україні, саме життя могло б винести його в народні кумири – так, як це сталося свого часу з Надією Савченко. Журналіст вважає, що навіть якщо колишній в'язень Кремля не хотів би стати політиком, він ним все одно став би. Крім того, цілком імовірно, що йому дісталася б роль кандидата на пост президента.

Олег Сенцов ВВС

"Але такого розвитку подій ніколи не допустили б у Кремлі. Володимир Путін прекрасно розумів, що звільнення українських заручників може позитивно позначитися на популярності Петра Порошенка і що найголовніше – ускладнити падіння постмайданної влади й формування режиму, який Кремль збирається використовувати для "заспокоєння" України. Сенцов міг вийти на свободу тільки за Зеленського й лише за умови, що новому українському президенту було що запропонувати за його свободу російському колезі. Такою пропозицією і стало звільнення Володимира Цемаха. Сенцов зміг повернутися додому", – пише Портников.

У той же час, підкреслює він, режисер повернувся зовсім в іншу країну, ніж та, до якої раніше поверталася Савченко. Адже зараз Україна перетворилася на країну, в якій повним ходом йде побудова авторитарного режиму пострадянського типу, країну, громадяни якої демократичним шляхом відмовилися від демократії.

"І такій країні, зрозуміло, не потрібні ніякі герої. Савченко, власне, відповідала запиту на героїзм, на опір, на образ "людини з народу" у владі. Зараз "людина з народу" і так вже у владі, а суспільство хоче припинення війни й підвищення рівня життя. Такому суспільству не потрібний герой, йому потрібен господар. І цей господар уже взяв у руки батіг", – попередив українців журналіст.

Олег Сенцов ВВС

Виходячи з цього, вважає Портников, в такому суспільстві така людина, як Олег Сенцов, може бути або "місцевим дідусем Калініним" і брати участь у засіданнях президії поряд із безликими соратниками і шанувальниками Володимира Зеленського, або дисидентом, який буде говорити байдужому суспільству непотрібну правду. "Жодна інша роль у сучасній Україні для нього не передбачена", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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