"Суслика видишь?" Мороз розповів, хто призначає всіх президентів у світі

У світі існує певний глобальний "уряд", який "призначає" абсолютно всіх керівників країн.

Про це в ефірі програми "Бацман.Live" розповів екс-глава Верховної Ради Олександр Мороз.

При цьому він вважає, що "керує Україною" зараз Держдепартамент США, хоча і "є лише виконавцем".

Новини Держдеп США висунув Росії вимога по Криму

У відповідь на це журналістка розсміялася і відповіла, що це тільки міф.

"Ви сумніваєтеся? В Америці це знають, а ви не знаєте... Є світовий уряд, який призначає президентів...", - зазначив Мороз, але відмовився на прохання ведучої називати прізвища представників цього "уряду".

"Суслика видишь? – Нет. – А он есть", - пожартувала у відповідь журналістка, навівши цитату із фільма.

"Федеральна резервна система, яка складається з представників банківських структур, в неї входить 12 осіб. Про неї ще з 1912 року ніде... Рокфеллерів, Ротшильдів. Морганів і інших... Про них не говорять, їх нібито й немає, але вони вирішують найважливіше питання: стабільність світової валюти", - продовжив екс-глава парламенту.

Новини Трамп планує висунути в Держдеп чиновницю українського походження

Також він пояснив, чому "світовий уряд" не може прибрати президента РФ Володимира Путіна.

"Конкуренція з Росією... треба ще на коліна поставити Росію і рубль, але піднімається китайський юань... Це дуже непроста справа. І це їх турбує, правда. Тому в політиці щодо України вони теж роблять велику помилку", - додав Мороз.

Нагадаємо, раніше Мороз заявив, що нардеп Каплін незаконно проголосив себе головою Соцпартії .