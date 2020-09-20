Топтеми:

Сущенко розповів, коли Україна звільнить Крим і Донбас

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Політика
3,2 т.
Роман Сущенко розповів, коли Україна звільнить Крим і Донбас. Джерело: скріншот з відео

Колишній в'язень Кремля Роман Сущенко вважає, що Україна звільнить окупований Крим через десятиліття.

В інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою" він сказав, що зараз складно оцінити, коли це станеться – через 20, 25 або 30 років (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щодо Донбасу я не виключаю, що це буде, можливо, раніше – 20, 15, 10 років. Все залежить від державної стратегії, системної послідовної роботи", – зазначив Сущенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, політв'язень Кремля Роман Сущенко під час свого виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність" заявив, що буде балотуватися на місцевих виборах від цієї політичної сили.

УкраїнаАнексія КримуДонбасЯніна СоколоваРоман Сущенко
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook