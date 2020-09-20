Сущенко розповів, коли Україна звільнить Крим і Донбас

Колишній в'язень Кремля Роман Сущенко вважає, що Україна звільнить окупований Крим через десятиліття.

В інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою" він сказав, що зараз складно оцінити, коли це станеться – через 20, 25 або 30 років (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щодо Донбасу я не виключаю, що це буде, можливо, раніше – 20, 15, 10 років. Все залежить від державної стратегії, системної послідовної роботи", – зазначив Сущенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, політв'язень Кремля Роман Сущенко під час свого виступу на з'їзді партії "Європейська Солідарність" заявив, що буде балотуватися на місцевих виборах від цієї політичної сили.