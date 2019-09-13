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13 вересня • оновлено в 21:33
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"Я на 3 роки відстав": звільнений в'язень Кремля розповів, як змінилася Україна

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Український журналіст Роман Сущенко, звільнений з російської в'язниці в рамках обміну полоненими 7 вересня, поділився своїми першими відчуттями від повернення додому.

"Зміни відчутні. Починаючи від музики в авто і закінчуючи одягом, настроєм людей, цим ритмом. Я мінімум на три роки відстав від цього життя, від цього серцебиття", – зізнався Сущенко в ефірі ObozTV.

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За словами журналіста, він поки не може зробити жодних висновків, оскільки тільки "занурюється" в нормальне життя.

"Я тільки читаю, дивлюся, слухаю, знайомлюся. Мені поки складно говорити", – зазначив він.

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Сущенко уточнив, що йому особливо немаэ з чим порівнювати, оскільки до свого полону в РФ він шість років працював у Франції, а до України приїжджав на кілька тижнів у відпустку, щоб побачити рідних.

"Звичайно, коли я працював в корпункті (у Франції. – Ред.), у мене був доступ до інформації. Я дивився, читав, аналізував. Діти ростуть, потрібно знати, що нас чекає. А коли потрапив за ґрати – там новин жодних. Точніше, є, але якої вони якості? Це пропаганда і все. Щось аналізувати там було дуже складно", – розповів він.

Після звільнення Сущенко власноруч зняв плакат #FreeSushchenko c фасаду Укрінформ

Після звільнення Сущенко власноруч зняв плакат #FreeSushchenko c фасаду Укрінформ

telekritika.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, довгоочікуваний обмін полоненими між Росією і Україною за формулою "35 на 35" відбувся 7 вересня.

З російського полону додому в Україну повернулися 35 осіб – 24 моряка, захоплених РФ в Керченській протоці, а також 11 політв'язнів.

Марк Фейгін, адвокат Романа Сущенко, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів кілька цікавих фактів, пов'язаних із звільненням свого підопічного, а також розкрив роль скандального блогера Анатолія Шарія в засудженні як мінімум двох в'язнів Кремля.

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Теми
Обмін полоненими Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Роман Сущенко
Місце
Україна
Тег
політв'язень
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