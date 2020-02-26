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26 лютого • оновлено в 09:06
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Сурков заявив, що України немає, і обізвав народ "х*хлами"

8.3т
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Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України немає.

За його словами, є "специфічний розлад розуму" – українство. Про це пишуть "Актуальні коментарі".

"України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад розуму. У дивний спосіб доведене до крайнощів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає?" – сказав Сурков.

Сурков заявив, що Україна не має

Сурков заявив, що Україна не має

Комерсант

Він додав, що є укрооптімістом.

"Тобто, вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли – хлопці вперті, вони зроблять. Однак яка саме це буде Україна, в яких межах вона буде існувати й навіть, може бути, скільки буде Україн – питання відкриті. І в рішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь", – заявив Сурков.

Ексрадник Путіна додав, що відносини з Україною ніколи простими були, навіть за часів СРСР.

"Україна для імперської та радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин – єдиний метод, який історично довів ефективність на українському напрямі. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший", – підсумував Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері вівторка, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади свого помічника. Нібито він написав заяву за власним бажанням.

Сурков покинув державну службу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі", хоча в Кремлі офіційні причини його відставки не уточнили.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Украинцы!!! Никого он не обзывал!!! Читайте оригинал!!! Там только в хорошем смысле об украинцах,и негатив о свидомых!!!
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Забралов Ник
Забралов Ник
покалічені імпо імперії зла (Р. Рейган)...діагноз.. :)
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Надо же как точно сформулировал...
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