Сурков не зникне: Клімкін пролив світло на сценарій Путіна по Донбасу

Помічник президента Росії Владислав Сурков, якого вважають "куратором" українського питання, навряд чи зникне з команди Володимира Путіна.

Таку думку висловив у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв'ю" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Сурков навряд чи зникне з цієї обойми. Сурков створює нові віртуальні реальності. Козак (замглави адміністрації президента РФ Дмитро Козак – ред.) менеджерить у цій реальності. Причому менеджерить політично і бізнесово", – зазначив Клімкін.

Владислав Сурков

На його думку, Козак, швидше за все, "буде грати вагомішу роль, набагато важливішу".

"Комусь будуть видаватися персональні гарантії, комусь активи, а комусь – можливість заробити. Тобто буде така складна, багаторівнева історія", – сказав ексміністр.

Він нагадав, що визначає політику безпосередньо президент РФ Володимир Путін.

"Це серіал, який пише Путін, який продюсує, якщо хочете. Ось він – продюсер цього. Це Путін. А ось там режисери, актори зазвичай можуть змінюватися", – сказав Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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