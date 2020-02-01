Сурков не зникне: Клімкін пролив світло на сценарій Путіна по Донбасу

Помічник президента Росії Владислав Сурков, якого вважають "куратором" українського питання, навряд чи зникне з команди Володимира Путіна.
Таку думку висловив у програмі Радіо Свобода "Суботнє інтерв'ю" ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
"Сурков навряд чи зникне з цієї обойми. Сурков створює нові віртуальні реальності. Козак (замглави адміністрації президента РФ Дмитро Козак – ред.) менеджерить у цій реальності. Причому менеджерить політично і бізнесово", – зазначив Клімкін.
Владислав Сурков
На його думку, Козак, швидше за все, "буде грати вагомішу роль, набагато важливішу".
"Комусь будуть видаватися персональні гарантії, комусь активи, а комусь – можливість заробити. Тобто буде така складна, багаторівнева історія", – сказав ексміністр.
Він нагадав, що визначає політику безпосередньо президент РФ Володимир Путін.
"Це серіал, який пише Путін, який продюсує, якщо хочете. Ось він – продюсер цього. Це Путін. А ось там режисери, актори зазвичай можуть змінюватися", – сказав Клімкін.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков покинув державну службу. Причиною його відходу стала "зміна курсу на українському напрямі".
Передбачається, що бурхлива діяльність Владислава Суркова, який залишив посаду помічника глави РФ, по дестабілізації ситуації в Україні зупинилася після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.
Стало відомо, що помічник президента Росії Владислав Сурков, який нещодавно покинув державну службу, колись прийшов до влади завдяки подіям в Україні.
Військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційне опір" Юрій Карін вважає, що після президентських і парламентських виборів в Україні президент Росії Володимир Путін, усвідомивши провал Кремля, змінив тактику по Донбасу, що і призвело до відставки його помічника Владислава Суркова.
На думку журналіста і блогера Дениса Казанського, після відставки помічника глави РФ Владислава Суркова ніхто не буде домагатися незалежності терористичних "Л / ДНР".
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