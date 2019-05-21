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"Я не боюся!" Супрун покинула Україну одразу після інавгурації Зеленського

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Виконуюча обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун покинула Україну після інавгурації президента Володимира Зеленського.

Відео з аеропорту "Бориспіль" опублікувало видання "Страна" (щоб подивитися проскрольте сторінку до кінця).

На ньому Супрун із червоною валізою проходить реєстрацію на рейс до Франкфурта-на-Майні (Німеччина).

"Я не боюся!" Супрун покинула Україну одразу після інавгурації Зеленського

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Пізніше в коментарі "Укрінформу" Супрун повідомила, що відбула з України до Женеви для участі в асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка проходить із 20 по 28 травня.

"Я вилетіла до Женеви представляти свою країну на асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я. Не боюся і не відмовляюся далі працювати. Хтось повинен нагадати світові про те, що Росія залишається ворогом. А ми переможемо, тому що ми — українці", — підкреслила вона .

Зазначимо, що раніше в своєму Facebook Супрун опублікувала пост: "Міністерство охорони здоров'я України продовжує працювати в штатному режимі. Нам до статусу в. о. не звикати. Події зараз будуть розвиватися як лавина, тому рекомендуємо всім менше читати новини і переживати. Підкоригуємо наші плани і обов'язково про них всіх повідомимо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Супрун заявила, що не збирається подавати у відставку після інавгурації президента України Володимира Зеленського. Вона зазначила, що хоче й далі проводити необхідні реформи охорони здоров'я.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Надеюсь, что эта Супрун вернётся к хохлам! У неё были такие большие успехи, одна только заболеваемость корью чего стоит!:)
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1
1
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Посмеялась. Я то думала, что работа министра здравохранения в том, чтобы улучшать работу больниц и медобслуживание больных, но и про врачей не забывать. А у этой работа в том, чтобы рассказывать о том, что Россия остается врагом, а украинцы дебилами. Класс.
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3
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
нагадила здесь и сбежала сука
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3
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СЕРГ СЕРГ
СЕРГ СЕРГ
Вегера Вячеслав, Ты чё дурак, она не вернётся. А жаль. Благодаря ей, кастрюлеголовые быстрее подыхали...
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2
1
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, козломордые читать не умеют дальше заголовка ?? "Я вилетіла до Женеви представляти свою країну на асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я. Не боюся і не відмовляюся далі працювати. "
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