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17 жовтня • оновлено в 00:49
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"Розповім про геморой": Супрун жорстко підколола "слугу народу" Дубинського

1.4т Читати матеріал російською

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун проілюструвала пост про геморой фотографією народного депутата України від партії "Слуга народу" Олександра Дубинського.

Відповідна публікація з'явилася на сторінці ексчиновниці у Facebook. "Найближчим часом повідомлю про успіх у судовому процесі щодо фейків Дубинського, але поки розповімо про наближену тему – геморой", – почала повідомлення вона.

Крім інших порад у боротьбі із захворюванням, Супрун закликала "менше читати новини в туалеті і від туалетних медіа".

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Уляна Супрун і Олександр Дубинський

Уляна Супрун і Олександр Дубинський

Колаж

Нагадаємо:

  • Між Супрун і Дубинським існує давній конфлікт. Нардеп у своєму відеоблозі називає ексчиновницю "Доктор смерть", а сама Супрун подавала на нього до суду.

  • Так, у травні 2019 року Супрун подала позов проти Дубинського про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

  • Приводом для позову стала опублікована Дубинським інформація про відмивання Супрун бюджетних коштів за допомогою фонду "Захист патріотів".

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно прем'єр-міністр України Олексій Гончарук звинуватив експершу заступницю міністра охорони здоров'я Уляну Супрун у брехні після її заяви про "рейдерське захоплення" МОЗ.

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Особи
Уляна Супрун Олександр Дубинський
Місце
Україна
Теги
політика Міністерство охорони здоров'я Партія Слуга народу здоров'я скандали
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