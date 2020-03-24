Екс-міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун розкритикувала дії влади в умовах епідемії коронавірусу. Вона впевнена, що уряд міг підготуватися значно краще.

Як сказала Супрун в інтерв'ю "УП Життя", якби вона до сих пір очолювала МОЗ, то підготовку до епідемії коронавируса почали б ще в січні. І тільки в разі, якщо б вона розуміла, що все зроблено, але заходи недостатні - тільки тоді б скасовували громадський транспорт. Нинішня ж влада такі кроки не виконала.

"Зараз панічно і хаотично пробують щось організувати, щоб зробити видимість існування якогось плану. Але виглядає так, що карантин - це єдиний план, а не частина якогось великого. Закриваємо всіх по домівках і все. Прийняти диктаторські закони і чекати, щоб все пройшло - так виходить", - обурилася Супрун.

За її словами, у вересні потрібно було провести моніторинг по засобах захисту і медикаментів.

Уляна Супрун УП

"Якщо не вистачає, то звернутися до виробників, закупити засоби захисту, в першу чергу, для лікарів, а не продавати їх за кордон, як у нас відбулося", - сказала екс-глава МОЗ.

Крім того, необхідно було відпрацювати план дій як для лікарів, так і для хворих, визначити опорні лікарні. Мовляв, вибрати лікарні в кожному регіоні, куди відправляли б усіх людей з підозрою на COVID-19. Туди ж направляли б і всю допомогу.

"У нас минулого літа були симуляційні навчання з ГСЧС і ЦОЗ щодо дій в умовах епідемії. Але цим досвідом ніхто не користується, тому що він" від минулої влади ", - нарікає Супрун.

Тексти та інше теж потрібно було купувати заздалегідь. Таким чином за шість тижнів можна було б опинитися на зовсім іншому рівні підготовки, вважає Супрун. Також вона зазначила, що через всього цього Україна просто втратила два місяці.

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