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Супрун написала заяву про звільнення

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В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у четвер, 29 серпня, написала заяву про звільнення на ім'я новообраного прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. Разом із Супрун заяви про відставку написали її заступники Павло Ковтонюк і Олександр Лінчевський.

"Чекаємо на найближче засідання уряду, де вони будуть розглянуті. А до того, як завжди, продовжуємо виконувати свої обов'язки", – написала вона.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

facebook.com/ulanasuprun

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"Депутати Верховної Ради IX скликання прийняли присяги і звільнили членів уряду. В демократичних і цивілізованих країнах влада передається спокійно, без емоцій і саботажу. Це одне з найбільших досягнень зрілих спільнот і суспільств", – додала в.о. міністра.

Як писав OBOZREVATEL, 29 серпня депутати Верховної Ради України IX скликання обрали спікером парламенту главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

Під час першого засідання Рада створила п'ять парламентських фракцій і депутатські групи.

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Особи
Уляна Супрун Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я політика
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Бондарев Александр
Бондарев Александр
День ее увольнения считать национальным праздником Украины!
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Аматор Вова
Аматор Вова
Бондарев Александр, 100% согласен!!!!
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Галичанка с американским паспортом написала заявление? Шо так, а цепляться за кресло, бежать до суду, в лучших традициях....
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40 tetigistus
40 tetigistus
Жаль, жаль.
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