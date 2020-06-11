Законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", за який Верховна Рада проголосувала у першому читанні, містить норми, які порушують законодавство та Конституцію України.

Зокрема, норма статті 15 про узаконювання нелегального видобутку піску, передбачає, що шляхові роботи на внутрішніх водних шляхах не потребують одержання спеціальних дозволів на користування надрами. Про це йдеться у зверненні Антимонопольного комітету до комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

АМКУ зазначає, що так суб’єкти господарювання не будуть сплачувати збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та рентну плату за користування надрами. Більш того, вони здійснюватимуть фактично видобуток корисних копалин без законодавчих обмежень і реалізувати частину видобутого ґрунту дешевше, що може призвести до спотворення конкуренції на ринку видобування корисних копалин.

В Україні виступили проти Закону про річковий транспорт cfts.org.ua

Водночас, Державна регуляторна служба, розглянувши звернення Асоціації підприємців-надрокористувачів "Нерудні надра України" також заявила, що стаття 15 закону може створити перешкоди для легального бізнесу.

"Фактично, стаття 15 у запропонованій редакції Закону, за змістом якої суб'єкт господарювання без отримання дозволу на користування надрами може розпоряджатися корисною копалиною, надасть йому юридичну можливість уникнути отримання спеціального дозволу, сплати збору для видачі дозволу та виконання обов'язків надрокористувача", – зазначили у службі.

Звернення Державної регуляторної служби

Звернення Державної регуляторної служби

Також статтю 15 не підтримала і Державна служба геології та надр України. У зверненні до комітету з питань водного транспорту, там зазначили, що норма суперечить законодавству та може призвести до недонадходження до держбюджету.

Звернення Державної служби геології та надр України

Звернення Державної служби геології та надр України

Звернення Державної служби геології та надр України

Звернення Державної служби геології та надр України

У блокуванні законопроєкту неодноразово звинувачували Олексія Вадатурського – власника агрохолдингу "НІБУЛОН". Ця компанія – один з найбільших гравців річкового транспорту. Флот "НІБУЛОНу" налічує 77 одиниць серед яких 21 буксир, 43 вантажних та 4 пасажирських судна, пише "Бізнес Цензор".

Останній конфлікт виник через заступника голови транспортного комітету Миколи Тищенка та нардепа Ігора Нігулевського. Вони після ухвалення законопроєкту зняли відео, в якому звинуватили "НІБУЛОН" в монополізмі та підкупі депутатів, аби ті не проголосували "за".

У відповідь на це власник агрохолдингу заявив, що подасть в суд на Тищенка за наклеп. Депутат зняв нове відео, у якому вибачився перед Вадатурським. Але цікаво те, що "НІБУЛОН" – не монополіст і навіть не найбільша приватна компанія на ринку річкового транспорту.

Але у блокуванні законопроєкту звинувачують саме компанію Вадатурського. Адже він не одноразово виступав проти оплати ремонту шлюзів і розведення мостів за гроші власників річкового транспорту, "за" зняття акцизного податку на паливо, а також проти вільного заходу в Україну суден під іноземними прапорами.

На його думку, такий дозвіл щодо іноземних суден практично знищить український річковий флот. Ініціатори законопроекту думали навпаки – судна під іноземними прапорами потягнуть за собою інвестиції в річкову галузь та зроблять ринок більш конкурентним.

Власне, "НІБУЛОН" може бути дійсно зацікавленим у блокуванні законопроекту, адже має свій новий та великий флот. Разом із тим, компанія сплачує податки. Зокрема, акцизний податок на пальне, який не сплачують іноземні судна.

Саме тому Вадатурський може виступати проти вільного допуску в Україну суден під іноземним прапором і інших норм, які поставлять його та інших українських судновласників в не конкурентне положення. Разом із тим, власник агрохолдингу інвестує в річкові термінали та інфраструктуру без підтримки з боку держави, будує нові судна та розвиває річкові перевезення. Тобто, робить те, чого не роблять або роблять не так активно інші судновласники.

Власник "НІБУЛОН" вважає, що законопроєкт знищить українське суднобудування, судноплавство та екологію річок. А також узаконить контрабанду пального та створить загрозу чорного імпорту зброї.

"За період моєї діяльності було багато різних ситуацій, і я думав, що гірше бути не може, але ви перевершили мої найгірші очікування. Такого бездарного ставлення до економіки України ще не було. Ви найслабша команда міністерства інфраструктури за всю історію незалежності України!", – написав Вадатурський у Facebook.

Також бізнесмен зазначив, що законопроект може спровокувати тіньовий видобуток піску. Адже згідно з ним днопоглиблення може проходити без контролю над такими роботами та екологічних дозволів. По-перше, виконавець може лише нашкодити річці, якщо не матиме на руках екологічного висновку. По-друге, отримає можливість неконтрольованого видобутку та реалізації річного піску.

Крім того, як пише видання, у законопроєкті є кілька неоднозначних моментів. По-перше, доведеться реєструвати всі малі судна і водні мотоцикли. І сплатити за реєстрацію 0,5 прожиткового мінімуму. По-друге, Нацполіція отримає право карати водіїв гідроциклів, якщо ті порушать правила водіння. Але чітких правил водіння для них не визначено.

Друга негативна норма – відмовитися від послуг приватних лоцманів. Це прекрасна нагода для держави нав'язати послуги лоцманів за завищеними цінами та створити державну монополію на такі послуги.

Ще одна не зрозуміла норма – ліцензування всіх перевезень. Навіть для компаній, які перевозять свій вантаж своїм флотом. Зараз ліцензуванню підлягають лише пасажирські перевезення та перевезення небезпечних вантажів. Але якщо воно буде введено для всіх, то це потягне бюрократичні тяганини.

Що стосується суден під іноземними прапорами, то вони й сьогодні плавають по Дніпру. Але вільний допуск по факту означає, що вони зможуть працювати в Україні з меншим податковим навантаженням, ніж судна під українським прапором. Ще й отримають привілеї в тому, що для них буде не обов'язковим вищезгадане ліцензування.

Як неодноразово писало наше видання, норма що закладена в статтю 15 Закону про Внутрішні водні шляхи України, в якій йдеться про узаконювання нелегального видобутку піску, порушує не тільки норми інших Законів України та Конституцію, а й суперечить елементарному здоровому глузду. Про це свідчить низка листів різних державних органів та установ. Сподіваємось на адекватні рішення народних обранців.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко в інтерв'ю OBOZREVATEL різко розкритикував наявну редакцію законопроєкту "Про внутрішній водний транспорт України" і розповів про те, які правки в нього треба внести, щоб зупинити піщаних браконьєрів і розграбування надр, які належать народу.

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