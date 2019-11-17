"Суперагент Кремля!" Піонтковський "викрив" радника Зеленського. Відео

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який був учасником справи про імпічмент президента США Дональда Трампа, особисто наполягав, що Україна нібито розв'язала війну.

Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Брехня путінського режиму" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, він розповів, звідки виникли Формула Штайнмайера і обов'язки України відступити в трьох місцях на лінії зіткнення.

Піонковскій "викрив" радника Зеленського Єрмака Кадр з відео

"Виявляється, Єрмак підписав від лінії України такі угоди 12 липня і 2 вересня на контактній групі. Волкер розповідав фантастичну річ: особисто Єрмак дуже довго і наполегливо їм розповідав, що це Україна була винною у війні, Порошенко – партія війни, і для переконань він вдавався до таких прийомів, виймав з кишені, ледь не зі сльозами на очах, якісь фотографії людей, яких він оголошував своїми родичами", – розповів Піонтковський.

За його словами, як з'ясувалося, загиблих родичів у помічника Зеленського не було. А на контактній групі він розповідав, як ненавидить Петра Порошенка, ніколи йому "не простить їхню загибель, і що вважає особисто його винуватцем смерті, а не президента РФ Володимира Путіна".

Єрмак - "суперагент Кремля", - Піонтковський

"Для мене це остання ланка, що стала на всю цю мозаїку зради українського керівництва. Тобто Єрмак – так поводитися з такими ГБшними прийомами, це як Путін приблизно також вербував Буша. Для мене абсолютно очевидно, що Андрій Єрмак – свідомо діючий агент путінського режиму. Ось ці чотири людини – вище українське керівництво: бандит Коломойський, його адвокат Богдан, Єрмак, який втілює інтереси Кремля і, може бути, безневинний дурник або актор, який прекрасно грає таку роль, Зеленський. Ця четвірка підставила Україну", – підсумував він.

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