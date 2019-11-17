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17 листопада • оновлено в 13:53
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"Суперагент Кремля!" Піонтковський "викрив" радника Зеленського. Відео

6.8т
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Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який був учасником справи про імпічмент президента США Дональда Трампа, особисто наполягав, що Україна нібито розв'язала війну.

Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Брехня путінського режиму" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, він розповів, звідки виникли Формула Штайнмайера і обов'язки України відступити в трьох місцях на лінії зіткнення.

Піонковскій "викрив" радника Зеленського Єрмака

Піонковскій "викрив" радника Зеленського Єрмака

Кадр з відео

"Виявляється, Єрмак підписав від лінії України такі угоди 12 липня і 2 вересня на контактній групі. Волкер розповідав фантастичну річ: особисто Єрмак дуже довго і наполегливо їм розповідав, що це Україна була винною у війні, Порошенко – партія війни, і для переконань він вдавався до таких прийомів, виймав з кишені, ледь не зі сльозами на очах, якісь фотографії людей, яких він оголошував своїми родичами", – розповів Піонтковський.

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За його словами, як з'ясувалося, загиблих родичів у помічника Зеленського не було. А на контактній групі він розповідав, як ненавидить Петра Порошенка, ніколи йому "не простить їхню загибель, і що вважає особисто його винуватцем смерті, а не президента РФ Володимира Путіна".

Єрмак - "суперагент Кремля", - Піонтковський

Єрмак - "суперагент Кремля", - Піонтковський

"Для мене це остання ланка, що стала на всю цю мозаїку зради українського керівництва. Тобто Єрмак – так поводитися з такими ГБшними прийомами, це як Путін приблизно також вербував Буша. Для мене абсолютно очевидно, що Андрій Єрмак – свідомо діючий агент путінського режиму. Ось ці чотири людини – вище українське керівництво: бандит Коломойський, його адвокат Богдан, Єрмак, який втілює інтереси Кремля і, може бути, безневинний дурник або актор, який прекрасно грає таку роль, Зеленський. Ця четвірка підставила Україну", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Відведення військ на Донбасі
Особи
Андрій Піонтковський Володимир Зеленський Андрій Єрмак Курт Волкер Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
С самого начала было ясно,что ермак- путенская петушара
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Иванов Александр
Иванов Александр
Старый маразматик с безумным взглядом...
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Чому Обоз видалив мій коментао, який був абсолютно коректним?! Чи твт місце тільки для ольгінців?! Жду відповіді!
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